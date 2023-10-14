ليلى سيف زاهر في مواجهة والدها بـ"كابيتانو مصر"

استعرض مقطع فيديو للموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، تحدي بين سيف زاهر وابنته ومين يعرف عن التانى تفاصيل أكثر.

وجاءت المسابقة بعنوان" ليلى سيف زاهر في مواجهة والدها.. مين يعرف تفاصيل التاني أكتر؟ تعالى نشوف".

وسألت مقدمة البرنامج كابتن سيف عن مقاس جزمة ابنته وكذلك سألت ليلى عن مقاس جزمة والدها.

وأظهرت النتيجة أن ليلى تعرف تفاصيل أكثر عن والدها سيف زاهر.

“كابيتانو مصر”

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

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