مسابقة لـ أمهات المواهب في "كابيتانو مصر"

استعرض مقطع فيديو للموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، مسابقة لأمهات مواهب البرنامج، بتقديم من لينا الطهطاوي.

وقالت لينا الطهطاوي: "محدش عارف اللاعب قد مامته.. التحدي بتاعنا النهارده عائلي جدا ومشارك فيه الأمهات»، وشهد الفيديو مسابقة جديدة، بين أمهات المشتركين.

وجاء الاختبارات في المعلومات الكروية لأمهات المواهب، وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين الأمهات بهذه الفقرة.

“كابيتانو مصر”

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

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