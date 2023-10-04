الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين ومحمود حميدة.. صور جديدة من الجولة البحرية للنجوم فى الإسكندرية

الهام شاهين
الهام شاهين

نظم مهرجان الاسكندرية السينمائي رحلة بحرية لمجموعة من النجوم، أبرزهم محمود حميدة وإلهام شاهين وسلوى محمد علي ومنال سلامة، بالإسكندرية.

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن ورش دورته الثامنة

واستمتع النجوم بطقس مدينة الإسكندرية قبل ساعات من ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وسط أجواء من البهجة والصداقة الواضحة بينهم.

مهرجان الاسكندرية السينمائي

وشارك في الجولة البحرية كل من أمير شاهين، وإلهام صفي الدين، ونيرمين الفقي، وعدد من المكرمين من المهرجان هذا العام.

وشهدت الجولة البحرية أجواء عائلية مرحة بين إلهام شاهين وعائلتها التي حرصت على التواجد معاه في الدورة التي تحمل اسمها، وحضور تكريمها في حفل الافتتاح.

وحرص الفنان محمود حميدة على توجيه الشكر للشركة المسئولة التي نظمت الرحلة البحرية وشاركت في نشر أجواء البهجة بين النجوم.

وتختتم الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، فعالياتها غدًا الخميس، بعد انطلاقه يوم الأحد الماضي بحفل أقيم في مكتبة الإسكندرية، وشهد حضورًا فنيًا وإعلاميًا كبيرًا.

تفاصيل حفل ختام مهرجان الإسكندرية

يقام غدًا ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ39 دورة الفنانة إلهام شاهين، حيث سيقام حفل الختام في مسرح ليسيه الحرية الساعة 7 مساء في رعاية وحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وحضور نخبة من أهم فناني مصر.

الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية

الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية إدارة مهرجان الإسكندرية إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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