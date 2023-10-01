الأمير أباظة: نشكر كل من شارك بـ"الإسكندرية السينمائي" ليظهر بالشكل اللائق

قدم الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، خلال حفل افتتاح المهرجان مساء اليوم، الشكر إلى كل من قدم يد العون لإظهار حفل ليظهر بالشكل الذي يليق به على مدار 44 عامًا.

وفي كلمته نقل الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، شكر وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني لجميع ضيوف وأصدقاء المهرجان الذين حرصوا على الحضور والتواجد بالدورة الـ39 التي تحمل إسم الفنانة إلهام شاهين.

المهرجان نافذة شراكة بين مبدعي مصر ودول البحر المتوسط



كما وجه الشكر لمكتبة الإسكندرية، هذا المكان الذي يعد واحد من أهم منارات الفكر في التاريخ، والتي شهدت أول عرض سينمائي في العالم وأول معهد للفنون، وأول عروض السينما الروائية كانت من هنا بالإسكندرية، وهي حالة ثقافية عالمية حاضنة للإبداع.

وتابع:" لقد فتحت هذه الدورة نافذة لفتح الشراكات بين مبدعي مصر ودول البحر المتوسط"، مقدمًا الشكر لمحافظ الإسكندرية وللناقد الأمير أباظة وفريق عمل المهرجان على ما قدموه في هذه الدورة، موجهًا التحية لنجوم مصر ومبدعيها وصحفييها، ولأهل الإسكندرية الذين كانوا على العهد والوعد.

وشهد حفل الافتتاح تواجد عدد كبير من الفنانين وكان على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، نرمين الفقي والفنان محمد رياض والفنان محمود حميدة والفنان، أمير شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، شيرين، جومانا مراد، وقدمت الحفل الإعلامية سهير شلبي.

والجدير بالذكر أنه وقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة ال 39 وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلمًا من 25 دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي.