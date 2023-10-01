الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي بأوبريت "لسه الأغاني ممكنة"

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي

انطلق مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح فعاليات الدورة ال39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بمكتبة الإسكندرية، وتقام خلال الفترة من 1حتي 5أكتوبر الجاري وتحمل إسم النجمة إلهام شاهين، تحت شعار "السينما ترقص وتغني".

جاء ذلك بحضور، النجمة إلهام شاهين، والنجم خالد زكي، والنجمة شيرين، والفنان محمد رياض، والفنانة جومانا مراد، والفنانة نيرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين ولفيف من قادة محافظة الإسكندرية.

أوبريت لسة الاغاني ممكنة 


بدأ حفل الافتتاح بأوبريت "لسه الأغاني ممكنه" وهو فكرة وإخراج  محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الإستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة  محمد المأموني وأشعار د.محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون، ومكياج وملابس مارينا مجدي.

فاطيما فيلم الافتتاح 

ووقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية على الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة ال 39 وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلم من 25 دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية  كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي، والمنتج الفرنسي جون لوليفي.

لجان تحكيم المهرجان 

وتضم لجان التحكيم كل من الفنان جمال سليمان  رئيس لجنة تحكيم المسابقه الدولية وعضوية كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته  وسامي حلمي بالإضافة إلى مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

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