إلهام شاهين بـ"الإسكندرية السينمائي": أنا محاربة أدافع عن الفن وبلدي اللي بحبها

أعربت الفنانة إلهام شاهين خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ39 عن سعادتها بحمل الدورة اسمها، مشيرة إلى أن كل مهرجان يتم انطلاقه هو عُرس للسينما المصرية.

إلهام شاهين: أنا عروسة اليوم بعروس البحر

وأضافت خلال حفل افتتاح المهرجان قائلة: "أنا اليوم عروسة على أرض عروس البحر الابيض المتوسط" متابعة: "السينما والفن هما اجمل شي بالنسبة لي وهما من اعطوني كل شيء على مدار حياتي وحب الجمهور هو أعظم شيء بالنسبة لي وأكبر وأغلى شئ في حياة الفنان".

السينما والفن احلى حاجة في حياتي

واستكملت: “السينما والفن أحلى حاجة في الدنيا، الفن اداني كل حاجة حلوة في حياتي، المكانة والقيمة والثقة في النفس وحب الجمهور، أشكر كل جمهوري وأسرتي اللي اتحملوا كتير علشاني، حياتنا مش سهلة مليئة بالمتاعب، وأنا محاربة، أدافع عن السينما بشكل عام، وعن بلدي التي أحبها جدًا".

مصر بلد عظيمة وسعيدة بالتكريم

وتابعت: “مصر بلد كبيرة وعظيمة تحيا مصر، وسعيدة بالتكريم في بلدي في بيتي ومكاني، وسط أهلي وأحبابي، أحب إسكندرية بشكل خاص لأنها تحمل أجمل لحظات حياتي”.

وأكدت: "الرقص والغناء والسينما والمسرح والدراما هي الحياة، والبهجة والمتعة والثقافة والحماس، أحترم الفن واعطيته عمري كله"

وأشارت إلى أن أفلامها بمثابة أولادها، حيث أنها قامت بأكتر من 100 فيلم، قائلة: "أنا لدي 100 ابن، في هذا اليوم أتوج مشوار طويل قرابة 50 سنة، تعبت فيه وأتذكر كل لحظاته الحلوة، وفني ونجاحي، وتكريمي في دول العالم لأني فنانة مصرية".

وانطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 39 تحت شعار السينما ترقص وتغني والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر الجاري برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة الذي يحمل اسم الفنانة إلهام شاهين، حيث شهد الحفل تواجد عدد كبير من الفنانين: الفنانة نرمين الفقي والفنان محمد رياض والفنان محمود حميدة والفنان أمير شاهين والإعلامية بوسي شلبي وذلك بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة نائبًا عن نيفين الكيلاني وزير الثقافة ومحبي الفن والسينما.