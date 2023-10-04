الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تغطية خاصة لـ"CBC" احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

CBC
CBC

تحتفل قناة CBC، على مدار يومي الخميس والجمعة، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، حيث تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية التى انتجتها خصيصًا لهذه المناسبة.

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وتستضيف القناة مجموعة من أبطال أكتوبر، الذين يتحدثون لأول مرة، عن انجازات حققوها على الجبهة، كما تقدم القناة فرقتى هارمونى، وفرقة السمسمية، لتقديم عدد من الأغانى.

قناة سي بي سي تحتفل بنصر اكتوبر العظيم

وتنقل القناة من خلال شبكة مراسليها، الإحتفالات التى تنظمها محافظات مصر للإحتفال بأكتوبر، وتستمر تغطيات القناة الخاصة بإحتفالات أكتوبر على مدار يومين، الخميس والجمعة.

وكانت قناة CBC قد أذاعت بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد حلقة، خاصة بعنوان "الجريمة" من داخل مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار التغطية الخاصة لقناة CBC للاحتفال بنصر أكتوبر والتى انطلقت في 1 أكتوبر.

وقدمت الإعلامية إيمان عزالدين، الحلقة من داخل مدرسة بحر البقر، التي شهدت الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها طائرات الفانتوم الإسرائيلية بقصف المدرسة الابتدائية بقرية بحر البقر في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970.

واستعرضت حلقة "الجريمة" شهادات خاصة من المواطنين الذين أصيبوا في مذبحة بحر البقر، ويروون خلال اللقاء، تفاصيل مرور 53 عامًا على القصف الإسرائيلي للمدرسة الابتدائية، وكيف تحولت المدرسة بعد الجريمة الإسرائيلية إلى كوم من الأطلال، كما استعرضت عددًا من بقايا القصف الإسرائيلي وملابس وكراسات الأطفال من داخل متحف بحر البقر.

يذكر أن مصر تحتفل خلال الأسبوع الجاري بالذكرى الـ50 لحرب السادس من أكتوبر المجيدة الذي استردت فيها مصر بفضل أبطالها من رجال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم، سيناء الحبيبة.

واستطاع رجال القوات المسلحة من خلال الخطط المُحكمة في خداع العدو في حرب أكتوبر لتُلقب تلك الحرب بـ"المعجزة" لما قدمه الجيش المصري من خطط وقرارات حاسمة آنذاك.

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