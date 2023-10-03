غدًا.. "CBC" تعرض فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الصدمة" يروى أحداث نكسة 67 وحرب أكتوبر

تعرض قناة "‏CBC" غدًا الأربعاء، الساعة الثالثة والنصف عصرًا، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الصدمة"، إذ يصف الفيلم المشاعر الصعبة التي عاشها المصريون بعد النكسة والهزيمة في 67 بالإضافة إلى الأسباب التي دفعت المصريين لحرب أكتوبر 1973.

ونشرت القناة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، برومو للفيلم يظهر فيه بعض الشخصيات التي عاصرت الحرب والنكسة، إذ يروون فيه صدمة الشعب المصري بعد النكسة واستقالة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

كما يظهر في البرومو أحد الشخصيات الذي أكد أن الشعب المصري كان غير مستوعب للنكسة بصورة كبيرة، إذ جاء بعد ذلك التدريب القوي لأبطال القوات المسلحة بعد النكسة لتأتي بعد ذلك خديعة العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973.

كما يروي أحد الضيوف شهادته حينما رفع الشعب المصري شعار: "النصر أو الشهادة" ليأتي النصر والصدمة للعدو الإسرائيلي بعد انتصار أبطال القوات المسلحة عليهم وتحرير سيناء.

يذكر أن مصر تحتفل خلال الأسبوع الجاري بالذكرى الـ50 لحرب السادس من أكتوبر المجيدة الذي استردت فيها مصر بفضل أبطالها من رجال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم، سيناء الحبيبة.

واستطاع رجال القوات المسلحة من خلال الخطط المُحكمة في خداع العدو في حرب أكتوبر لتُلقب تلك الحرب بـ"المعجزة" لما قدمه الجيش المصري من خطط وقرارات حاسمة آنذاك.

https://www.facebook.com/CBCEgypt/videos/1313312785967910/

الجريمة

وكانت قناة CBC قد أذاعت اليوم وبمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد حلقة، خاصة بعنوان "الجريمة" من داخل مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار التغطية الخاصة لقناة CBC للاحتفال بنصر أكتوبر والتى انطلقت في 1 أكتوبر.

وقدمت الإعلامية إيمان عزالدين، الحلقة من داخل مدرسة بحر البقر، التي شهدت الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها طائرات الفانتوم الإسرائيلية بقصف المدرسة الابتدائية بقرية بحر البقر في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970.

واستعرضت حلقة "الجريمة" شهادات خاصة من المواطنين الذين أصيبوا في مذبحة بحر البقر، ويروون خلال اللقاء، تفاصيل مرور 53 عامًا على القصف الإسرائيلي للمدرسة الابتدائية، وكيف تحولت المدرسة بعد الجريمة الإسرائيلية إلى كوم من الأطلال، كما استعرضت عددًا من بقايا القصف الإسرائيلي وملابس وكراسات الأطفال من داخل متحف بحر البقر.

وتقدم قناة CBC تغطية موسعة يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر على مدار 24 ساعة للاحتفال بذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة وأسرار خاصة وشهادات حصرية وحكايات النصر المجيد.

https://www.facebook.com/CBCEgypt/videos/341911268306272/