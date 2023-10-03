"مكمل فيه لحد ما أموت".. الفنان لطفى لبيب يكشف لـ"الدستور" حقيقة اعتزاله الفن

تصدر اسم الفنان لطفي لبيب، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب حديث البعض عن اعتزاله الفن بسبب حالته الصحية، وهو الأمر الذي جعل البعض يُصدق تلك الشائعات التي درات حوّله خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف الفنان لطفي لبيب، عن حقيقة اعتزاله الفن، قائلا إن كل هذه الأخبار شائعات، ولا يوجد نيىّة للاعتزال نهائيًا، معقبا: "أنا هفضل أحب الفن ومكمل فيه لحد ما أموت، وأنا صحتي بخير، وبطمن جمهوري بهذا".

وتابع الفنان لطفي لبيب لـ"الدستور"،: "أنا لسه مخلص تصوير فيلم "مقسوم" وهو بطولة الفنانة ليلى علوي، والفنانة شيرين رضا، كما أنني سأبدأ تصوير فيلم جديد من إخراج مازن الجبلي ويشاركني البطولة الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، والفنان عمرو عبد الجليل".

وعن حقيقة مشاركته في السباق الرمضاني، أكد الفنان لطفي لبيب أنه لا زال حتى الآن لم يحسم أمره، خاصًة أنه لم يعرض أية أعمال عليه إلى الآن، إلا أنه سيشارك بالتأكيد إن وجد عملا مناسبا ودورا وشخصية مناسبة.

صحة الفنان لطفي لبيب

وفي وقت سابق، ظهر الفنان القدير لطفي لبيب، لطمأنة جمهوره الذي سأل عنه كثيرًا وعن حالته الصحية، وقال: "أنا بخير وصحة جيدة، وخوف الناس على صحتي كان ردا جميلا، ومحبة الناس وصلتني أثناء معاناتي الصحية، وسعيد بمحبة الناس، وكنت حريصا على احترام المشاهدين، ولم أحلم برد فعل الناس على معاناتي الصحية، الوسط الفني دائما مشغول، لكن سعيد حامد ومحمود حميدة وأحمد عبدالعزيز كانوا دائمًا بيزوروني".