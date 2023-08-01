الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لطفى لبيب ضيف عمرو خليل ببرنامج "من مصر" على CBC

لطفي لبيب
لطفي لبيب

يحل، اليوم، النجم الكبير لطفى لبيب ضيفًا على برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة CBC.

ويتحدث لبيب فى لقائه عن أهم المحطات فى حياته الفنية وبدايته فى عالم الفن وأهم الصعوبات التى واجهته، كما يتناول فى لقائه الحديث عن ذكرياته أثناء حرب أكتوبر.

وحرص النجم لطفي لبيب على حضور حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، أمس، ويرأس الدورة الحالية من المهرجان الفنان محمد رياض، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي أكدت أن النسخة الحالية من المهرجان ستكون مختلفة بما تحتويه من نجوم كبار وعروض مسرحية ومسابقات جديدة وورش للشباب وندوات ومؤتمرات صحفية لكبار النجوم، فضلًا عن الإصدارات والكتب للاحتفاء بالمكرمين.

افتتاح المهرجان القومي للمسرح قناة cbc برنامج من مصر لطفي لبيب الإعلامي عمرو خليل

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