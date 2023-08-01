لطفى لبيب ضيف عمرو خليل ببرنامج "من مصر" على CBC

يحل، اليوم، النجم الكبير لطفى لبيب ضيفًا على برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة CBC.

ويتحدث لبيب فى لقائه عن أهم المحطات فى حياته الفنية وبدايته فى عالم الفن وأهم الصعوبات التى واجهته، كما يتناول فى لقائه الحديث عن ذكرياته أثناء حرب أكتوبر.

وحرص النجم لطفي لبيب على حضور حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، أمس، ويرأس الدورة الحالية من المهرجان الفنان محمد رياض، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي أكدت أن النسخة الحالية من المهرجان ستكون مختلفة بما تحتويه من نجوم كبار وعروض مسرحية ومسابقات جديدة وورش للشباب وندوات ومؤتمرات صحفية لكبار النجوم، فضلًا عن الإصدارات والكتب للاحتفاء بالمكرمين.