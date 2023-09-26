لطفى لبيب يكشف كواليس مشاركته فى حرب أكتوبر والنقطة المسحورة

قال الفنان لطفي لبيب، إنه تم تجنيده في عام 1970، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بنفس العام، مؤكدًا أنه ألف كتاب سيناريو فيلم طبعته ونزل الأسواق ونفذت 3 طبعات منه.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه كتب بالتفصيل ما حدث في أكتوبر، مؤكدًا أنهم جاعوا وتم حصارهم وقاموا بتقطير المياه.

قبل 6 أكتوبر أغلقوا الطريق البري

وتابع، أنه قبل 6 أكتوبر أغلقوا الطريق البري، وكوبرى الليمون كان مليئ بالجنود الاحتياط الذين تم استدعائهم، مؤكدًا أنهم وقتها قالوا إنه مشروع كبير، وبعدها تفتح الإجازات، وكان فرد مشاة ليس على سيارات أو مدفعية، وهم من أنزلوا القوارب بحرب أكتوبر.

وأشار إلى أنه بعد الساتر الترابي كان يوجد النطقة القوية والنقطة المسحورة وهي منطقة عمليات هاجموها، وقائد الكتيبة كان عبدالوهاب الحديدي، وقائد السرية كان النقيب سيد البرعي.