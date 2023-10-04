الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أيتن عامر: درجة حرارتى مرتفعة وأصور ليل نهار "درويلة"

أيتن عامر
أيتن عامر

أكدت الفنانة أيتن عامر أنها تعاني من مشاكل صحية بسبب ارتفاع درجة حرارتها هذه الفترة، على إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة مؤخرًا، لافتة إلى أنها تقوم بالتصوير ليل نهار من أجل الانتهاء من أعمالها الجديدة.

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تفاصيل الحالة الصحية لأيتن عامر 

وأشارت أيتن في تصريح خاص، إلى أنها مضطرة للتواجد في لوكيشن تصوير فيلمها الجديد “درويلة” بسبب ارتفاع تكلفة اليوم الواحد على الجهة المنتجة للعمل، وهو ما جعلها تتواجد في اللوكيشن من أجل التصوير بشكل يومي، مشيرة إلى أن العمل يتم تصويره في مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر.

وقالت أيتن، إنها تتناول العديد من الأدوية بشكل دوري من أجل محاولة استقرار حالتها الصحية، حيث تقوم بتعليق محاليل وتتناول عددا من المضادات الحيوية حتى تستطيع استكمال مهمة تصوير عملها الجديد.

أيتن عامر تدخل تجربة سينمائية جديدة تحمل اسم “عنب”

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة أيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "عنب" بجانب بيومي فؤاد ونور قدري والفنان إسلام إبراهيم، والفنان محمود الليثي، والفنان توني ماهر، وسيتم الكشف عن مفاجأة سيتم إعلانها قريبًا وإخراج أحمد نور.

تفاصيل مشاركة أيتن عامر في مندوب مبيعات

وشاركت مؤخرًا، أيتن عامر فى فيلم “مندوب مبيعات”، التي كانت تدور أحداثه حول سفر “سعيد” للعمل في دبي بعد وفاة زوجته، ثم يبدأ البحث عن علاقة عاطفية جديدة من أجل الزواج والاستقرار؛ لكن تفشل محاولاته دائمًا، حتى يتعرف على فريدة وتنشأ بينهما علاقة حب متبادلة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحي، إسلام إبراهيم، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبدالعزيز، وائل العوني، أيمن قنديل، منى فاروق، لمياء كرم، ومن تأليف وإخراج حامد صالح.

أيتن عامر أخر أعمال أيتن عامر الغنائية أعمال أيتن عامر أغاني آيتن عامر أغنية آيتن عامر طلعت شاطرة

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