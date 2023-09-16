أيتن عامر تتصدر تريند "يوتيوب" بأحدث أعمالها الغنائية "اكشف"

تصدرت الفنانة أيتن عامر، أحدث أعمالها الغنائية “اكشف” التريند على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة اليوتيوب احتلت المركز الخامس عشر كأفضل أغنية تريند.

واحتلت الأغنية تريند علي موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك" وشارك عدد كبير من الفنانين الأغنية وحققت 12 مليون مشاهدة على تيك توك.

كلمات أغنية "اكشف" لإبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

وعلق جمهور الفنانة على نجاح الأغنية، حيث قال متابع: “تجنن في التمثيل وكمان أبهرتنا في الغناء، الأغنية كتير حلوة”.

وعلق آخر: “ألف مبروك الأغنية تحفة من تألق لتألق”.

وقال أحدهم في تعليقه: “كلمات جديدة ودمها خفيف وصوت قمر”، وأضاف آخر: “عسل يا أيتن والكلام دمة خفيف واللحن مناسب وجميل”.

وتواصل تصوير فيلم عنب

من ناحية أخرى تواصل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلم "عنب" ويشاركها العمل عدد كبير من الفنانين منهم اسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر وعدد آخر من الفنانين، بقيادة المخرج أحمد نور.