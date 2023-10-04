بعروض فنية متنوعة على 3 مسارح.. الأوبرا تحتفل بعيدها الـ35

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمرور 35 عامًا على افتتاحها بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة تقام مساء الأحد 8 أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ففي السابعة والنصف مساء على المسرح الكبير وبالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا تعرض المسرحية التاريخية (بيبرس الأسطورة) بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وتروى سيرته الذاتية التي شهدت بطولات وانتصارات وأحلام نجح في تحقيق بعضها.

الأوبرا تحتفل بعيدها 35

وفي الخامسة مساء يحتضن المسرح الصغير وبالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة تعرض ثلاثة أفلام وثائقية من صناعة مهرجان نارا الياباني الدولي للفيلم هم إينوري، فانتازيا منتصف الصيف وذئاب الشرق وتهدف إلى إلقاء الضوء على معالم مدينة نارا التي تعد أحد أجمل المناطق في اليابان وسعيًا لإبراز جمالها وطبيعتها وتعريف العالم بثرائها وتنوع الثقافة في مجتمعها حيث تدور فكرة فيلم اينوري حول هجرة الأجيال الجديدة من بلدة كانوجاوا للمدن مع بقاء القليل منهم محافظين على تاريخ بلدتهم، أما فانتازيا منتصف الصيف يدور حول رحلة اثنين من صانعي الأفلام لتصوير عمل عن مدينة جوجو وخلالها يلتقيان بشخصين من السكان المحليين وتتوالى الأحداث وفيلم ذئاب الشرق يروي قصة الصياد أكيرا البالغ من العمر 75 عامًا الذي ترك عمله وأصدقائه لممارسة هوايته في صيد الذئاب.

وفي الثامنة والنصف مساء على مسرح الجمهورية تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلًا يضم مختارات من عيون الطرب يؤديها كل من نهاد فتحي، أميرة أحمد، زينب بركات، تامر عبد النبي، مصطفى النجدي وإسلام رفعت.