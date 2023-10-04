"الدستور" ترصد التفاصيل الكاملة لفعاليات الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

ينتظر عشاق الموسيقى والطرب الأصيل، انطلاق فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فى دورته الـ32 برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإدارة الموسيقار العالمي هانى فرحات، وذلك فى الفترة من 24 أكتوبر الجارى ويستمر حتى 2 نوفمبر.

ويعد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أحد أهم الأحداث والمحافل الفنية التي يتردد صداها من المحيط إلى الخليج، كل عام، كما ينتظره كبار النجوم من مصر والوطن العربي بأكمله، وكذلك مطربو ومطربات الأوبرا باعتباره وسيلة لاتساع الساحة أمام أبناء الأوبرا، تحديدًا لتسليط الضوء عليهم بشكل أكبر ويعتبرونه طريقًا آمنًا للعبور إلى الجمهور والدفاع عن التراث الموسيقي.

دورة استثنائية.. 32 عام على ميلاد مهرجان "الموسيقى العربية"

ومن المقرر أن يشهد المهرجان هذا العام دورة استثنائية تضم أسماء ونجوم غنائية جديدة هذا العام، إلى جانب الأسماء العربية الكبيرة التي تحرص على التواجد في مصر سنويًا للقاء جمهور دار الأوبرا من أعلى المنابر الثقافية والفنية، وذلك من خلال مسارح الأوبرا بمختلف المحافظات فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور، خاصة أن القائمين على تنظيم الدورة الجديدة بدأوا فى عقد الجلسات التحضيرية منذ 5 أشهر وتحديدا نهاية شهر أبريل الماضي؛ للوقوف على الاستعدادت الخاصة بالحدث الفني العريق والإبداع ما بين العزف والغناء.

ويضم مهرجان الموسيقى العربية، مشاركات فنية عدة من مختلف الدول العربية، وهو ما تحرص عليه دار الأوبرا، أثناء تنظيم المهرجان كل عام، إذ يشارك في المهرجان من كل عام باقة من ألمع فناني الدول العربية أمثال لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وغيرها.

كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات التى ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وذلك خلال حفل الافتتاح بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، وستم الاعلان عن الشخصيات خلال مؤتمر صحفى سيقام خلال أيام

تطوير المسارح الأوبرالية بأحدث التقنيات فى مختلف المحافظات

وعلمت "الدستور"، أن دار الأوبرا المصرية تقوم بتطوير المسارح بمختلف الحافظات وفى مقدمتها المسرح الكبير وكذلك مسرح النافورة ومسرح سيد درويش، لاستقبال فعاليات المهرجان، بأحدث التقنيات العالمية الحديثة، لتكون جاهزة لاستقبال الجمهور العربي من مختلف الجنسيات، على أن يتم تطوير عدد من المنشآت الأخرى في مختلف المحافظات ليشهد المهرجان تنوعًا جماهيريًا كبيرًا.

«الحياة» تنقل حصريًا فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، أنه من المقرر أن تُنقل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فقط وحصريًا على قناة الحياة، موضحًا أنه تم الاتفاق مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبث جميع الفعاليات الخاصة بالمهرجان فى اطار التعاون الدائم بين الدار والشركة المتحدة.

.. الغناء والعزف المرتجل والتوزيع الأوركسترالى موضوعات مسابقة مهرجان الموسيقى العربية

وهناك عددًا كبيرًا من الأبحاث التي تقدم بها الباحثون هذا العام من العديد من الدول العربية بسبب فتح باب التقديم إلكترونيًا، كما تم فتح باب التسجيل فى كافة المسابقات الخاصة بالدورة الـ32لفترة دامت حوالى شهرا كاملا لإتاحة الفرصة للتسجيل فى المسابقة التى تضم ثلاثة أقسام؛ الأول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني، ويخصص للغناء العربي للشباب من سن 18 حتى 40 عامًا، وتم رصد ثلاث جوائز للفائزين بإجمالي 135 ألف جنيه، ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال خالد الذكر، سيد درويش، وآخر من اختياره.

أما القسم الثاني، فقد تم تخصيصه للعزف المرتجل على آلات (القانون، العود، الكمان)، واشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عامًا، وأن يقوم بأداء ارتجال حر، وتصل مجموع جوائزه إلى 135 ألف جنيه تمنح لثلاثة فائزين.

أما القسم الثالث من المسابقة مخصص لتوزيع الموسيقى الأوركسترالية، ويمكن لجميع الأعمار الاشتراك فيه، على أن يقوم المتسابق بتقديم توزيع أوركسترالي لإحدي مؤلفات الموسيقار سيد درويش. وتم تخصيص جائزة قدرها 120 ألف جنيه للفائز، وسيتم عزف العمل الفائز في ختام الفعاليات.

وتهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

وتوفر دار الأوبرا المصرية في خلال فترة المسابقة الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج.

.. و"سمعنا صوتك" للأطفال وذوي الهمم في فعاليات المهرجان

وفى سياق متصل وجه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الدعوة للاطفال وذوى الهمم من اصحاب المواهب فى مجال الغناء العربي للمشاركة فى الفعاليات.

من جانبه أكد المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان ان الدعوة تاتى تحت عنوان "سمعنا صوتك" وتهدف الى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم، واضاف انه يتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، وتابع ان المشاركة متاحة للاطفال من سن 6 إلى 12 عام أما ذوى الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن.

.. يوم قطرى مميز خلال الفعاليات

وفى إطار التجديد والتنوع تشارك دولة قطر هذا العام ضمن فعاليات المهرجان، حيث تواصل السيد خالد السالم، مدير مركز شئون الموسيقى القطرية، مع وزارة الثقافة المصرية ورئيس دار الأوبرا الدكتور خالد داغر، لتعظيم التعاون بين الدولتين على المستوى الفني وترتيب مشاركة قطر بالمهرجان، ووافق على برنامج الحفل الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري.

ويشارك في اليوم القطري بالمهرجان مجموعة من المطربين القطريين وهم: فهد الكبيسي، منصور المهندي، وسعود جاسم، بالإضافة إلى فرقة «ثلاثية العود»: علي الخلوصي، عبدالعزيز صالح، محمد الخزاعي، والتي ستعزف مقطعًا من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن الحركة الاولى.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

تأسس المهرجان عام 1992 على يد الدكتورة رتيبة الحفني، التي كانت حريصة على تنظيم حدث فني يجمع بين التقدير للماضي والانفتاح على المستقبل، واستطاع المهرجان أن يحظى بشهرة واسعة وإقبال كبير من قبل الجمهور والفنانين على حد سواء، وأن يصبح منارة الرشق في الغناء العربي وتبادل الخبرات والثقافات الموسيقية المختلفة في العالم العربي.