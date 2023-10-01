الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل بمسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالأوبرا

دكتور خالد داغر
دكتور خالد داغر

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتحت إشراف المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان، عن انتهاء فترة تسجيل الراغبين فى المشاركة بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، اليوم الأحد.

مسابقات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

كما يتم غلق باب التسجيل فى كافة المسابقات اليوم الأحد بعد فترة دامت حوالى شهرا كاملا فى إتاحة الفرصة للتسجيل فى مسابقة الارتجال في العزف على آلات(القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)، ومسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي.

وتهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

وتوفر دار الأوبرا المصرية في خلال فترة المسابقة الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج.

و"سمعنا صوتك" للأطفال وذوي الهمم في فعاليات المهرجان 

وفى سياق متصل وجه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الدعوة للاطفال وذوى الهمم من اصحاب المواهب فى مجال الغناء العربي للمشاركة فى الفعاليات.

من جانبه أكد المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان ان الدعوة تاتى تحت عنوان "سمعنا صوتك" وتهدف الى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم، واضاف انه يتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، وتابع ان المشاركة متاحة للاطفال من سن 6 إلى 12 عام أما ذوى الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن.

يذكر ان التسجيل يتم مجانا للراغبين في المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا www.cairoopera.org على ان يرسل الراغب فى المشاركة فيديو مدته 3 دقائق بحد اقصى يقوم فيه بأداء غنائى يبرز موهبته، هذا ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شروط ونظام وتفاصيل آلية التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية.

الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربية مسابقات مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية دار الاوبرا الأوبرا الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا

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