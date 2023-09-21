الموسيقار هانى فرحات يكشف أهمية مهرجان الموسيقى العربية وتأثيره على الوطن العربى

استضاف برنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، المايسترو هاني فرحات، وتطرق المايسترو هاني فرحات، خلال الحلقة، إلى الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية الذي يتولى إدارتها، بالإضافة إلى حديثه لمحطاته المهمة بمسيرته التي شهدت تعاونه مع كبار المطربين.. وجاءت أبرز تصريحاته خلال الحلقة كالآتي:

الموسيقار المصري هاني فرحات: دورة الموسيقى العربية المقبلة ستفيد الوطن العربي

قال الموسيقار هاني فرحات، إن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 يعتبر إرثًا عظيمًا معقبًا: "أتمنى أن أكون على قدر مسئوليته".

وأضاف الموسيقار هاني فرحات خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أتمنى أن أقدم شيئا جديدا خلال مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 أكون فخورا بها وسعيدا بأن أكون قد قدمتها.

دورة استثنائية

وأوضح أن دورة الموسيقى العربية المقبلة ستكون دورة مميزة واستثنائية، لافتاً إلى أن الاستثناء يتمثل في الرجوع إلى أصل المهرجان، حيث أن المهرجان تم تنفيذه منذ 31 عاما من أجل مؤتمر علمي وأبحاث وباحثين لإفادة كل الوطن العربي، لم يكن يوجد به حفلات غنائية، معقبًا: "أعتقد أن السنوات الماضية تحول المهرجان إلى مهرجان للحفلات الغنائية".

وأشار إلى أننا نسعى خلال هذه الدورة بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية، بأن نرجع للأصل، حيث الرجوع إلى المؤتمر العلمي وتسليط الضوء على الأبحاث والباحثين.