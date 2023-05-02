برئاسة داغر.. تفاصيل أولى الجلسات التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية الـ32

حرص الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، اليوم الثلاثاء، على عقد أولى الاجتماعات التحضيرية والتمهيدية للجنه العلمية الخاصة بمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، للوقوف على أهم ملامح وترتيبات المهرجان وتفاصيل الاستعداد لإقامة الدورة الـ 32 المقرر انطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل.

تفاصيل اجتماع اعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان مؤتمر الموسيقى العربية الـ32

وضم الاجتماع كلا من الموسيقار هاني فرحات، مدير المهرجان، وأماني سعيد

رئيس الإدارة المركزية للموسيقي الشرقية، والمايسترو تامر غنيم المشرف الفني للمهرجان، وأعضاء اللجنة العلمية وهم الدكتورة رشا طموم، والبروفيسير عصام الملاح (من خلال zoom) والدكتورة حنان ابو المجد، والدكتور أحمد الطويل، والدكتور محمد شبانه، والدكتورة ايناس جلال، والدكتورة شيرين عبد اللطيف، والدكتورة نجلاء، وكريمان حرك.

ووضع رئيس الأوبرا والمهرجان برفقة الموسيقار هانى فرحات، وهؤلاء الأعضاء، على تنظيم دورة استثنائية ومميزة من كافة الجوانب تليق بتاريخ وقيمة المهرجان، وتُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام باستقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر وجميع دول الوطن العربي، إلى جانب إفساح المجال للمواهب الشابة والمتميزة لترى مواهبهم النور.

وكانت قد اجتمعت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، أمس الأول، بالدكتور خالد داغر، والموسيقار هانى فرحات، ووجهت بخروج حفلات المهرجان خارج مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ليشهد المهرجان للمرة الأولى، تنظيم حفلات في محافظات أخرى تحقيقًا للعدالة الثقافية.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الماضية الـ 31، ضمت 15 ليلة متتالية فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، استمتعت خلالها حشود جماهيرية بأصوات نخبة من نجوم مصر والوطن العربى، وضمت 39 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة 99 فنانًا من 9 دول عربية هى: مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس، وأقيمت على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، ومسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية)، وأوبرا دمنهور، وحضرها ما يقرب من 25 ألف مشاهد على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وحققت 15 مليونا و500 ألف جنيه إيرادات، كما شهد الموقع الإلكتروني 2 مليون زائر لحجز تذاكر الحفلات، إلى جانب المؤتمر العلمى الذي عقد في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الماضي.