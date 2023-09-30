السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل احتفالية أحمد جمال بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر بالأوبرا

أحمد جمال
أحمد جمال

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، لإقامة احتفالية ضخمة بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على نصر أكتوبر، يحييه النجم أحمد جمال، بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقي، وقياده المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل حفل أحمد جمال بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وينقسم الحفل إلى فاصلين يحيي الفاصل الأول نجوم الفرقة وهم المطربون، سارة زكي، إيناس عزالدين، أحمد سعيد، وأحمد عصام، ويختتم الاحتفالية الفنان أحمد جمال، الذي يحيي الفاصل الثاني بباقة من أروع الأعمال الوطنية التي أبدعها كبار الملحنين وشكّلت جزءًا من وجدان الشعب المصري.

برنامج احتفالية دار الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر الـ50

ويجهز المايسترو الدكتور مصطفى حلمي لبرنامج فني مميز لتقديمه خلال الحفل يضم أغنيات وطنية منها: عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي، يا أغلى اسم في الوجود- لفي البلاد يا صبية لـ محمد الموجي، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد، البندقية- الله يا بلادنا لـ محمد عبدالوهاب، أهيم شوقًا لـ الشيخ إمام، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة، بالأحضان لـ كمال الطويل، مصر التي في خاطري- طوف وشوف- قصيدة مصر لـ رياض السنباطي، يا حبيبتي يا مصر- عاش اللي قال- على الربابة لـ بليغ حمدي، سمينا وعدينا لـ عبدالعظيم محمد.

تذاكر حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا 

ومن المقرر أن تطرح إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بالحفل، وذلك خلال يومين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالدار وداخل شباك التذاكر، كما تضع إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل من المقرر الإعلان عنها مع طرح التذاكر الخاصة بالاحتفالية الضخمة.

أحمد جمال 50 سنة انتصارات اكتوبر احتفالات أكتوبر الفنان أحمد جمال دار الاوبرا

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