الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية 32 تختتم أعمالها

اللجنة التحضيرية
اللجنة التحضيرية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، اختتمت اللجنة التحضيرية الخاصةبمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته 32، والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، ويديره المايسترو هاني فرحات، أعمالها بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لبرنامج الفعاليات تمهيدا لإعلانها.

دورة استثنائية ومميزة 

وفى سياق متصل أكد الموسيقار هانى فرحات، أن دورة الموسيقى العربية المقبلة ستكون دورة مميزة واستثنائية، لافتًا إلى أن الاستثناء يتمثل في الرجوع إلى أصل المهرجان، حيث إن المهرجان تم تنفيذه منذ 31 عاما من أجل مؤتمر علمي وأبحاث وباحثين لإفادة كل الوطن العربي، لم يكن يوجد به حفلات غنائية، معقبًا: "أعتقد أن السنوات الماضية تحول المهرجان إلى مهرجان للحفلات الغنائية". 

وأضاف، في تصريحات صحيفة: “أننا نسعى خلال هذه الدورة بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية، بأن نرجع للأصل، حيث الرجوع إلى المؤتمر العلمي وتسليط الضوء على الأبحاث والباحثين”.

مؤتمر صحفى خلال أيام للكشف عن تفاصيل الدورة الـ 32

الجدير بالذكر أنه جارى الإعداد لعقد مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل المهرجان بحضور القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية والشبكات الإذاعية ويتم نقله على الهواء مباشرة على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اللجنة التحضيرية 
اللجنة التحضيرية 
اللجنة التحضيرية 
اللجنة التحضيرية 
اللجنة التحضيرية 
اللجنة التحضيرية 
مهرجان الموسيقى العربية مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية خالد داغر هاني فرحات دار الاوبرا

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