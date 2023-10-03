الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تعلن مد فترة تلقى طلبات المشاركة فى مسابقة مهرجان الموسيقى العربية 32

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عن مدة فترة تلقي طلبات المشاركة فى المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية  حتى 10 أكتوبر الجاري الذي يديره المايسترو هاني فرحات، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في المنافسة على جوائزها.

دعم المواهب الفنية المتميزة

تهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك؛ لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصة الوطن العربي.

وتوفر دار الأوبرا المصرية خلال فترة المسابقة الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج.

"سمعنا صوتك" للأطفال وذوي الهمم في فعاليات المهرجان 

وفى سياق متصل وجه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الدعوة للأطفال وذوى الهمم من أصحاب المواهب فى مجال الغناء العربي للمشاركة فى الفعاليات.

من جانبه أكد المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، أن الدعوة تأتى تحت عنوان "سمعنا صوتك" وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم، ويتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، والمشاركة متاحة للأطفال من سن 6 إلى 12 عاما أما ذوى الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن.

ومن جهة أخرى، تشارك دولة قطر هذا العام ضمن فعاليات المهرجان في دورته الثانية والثلاثين بدار الأوبرا المصرية والمقامة في الفترة من 20 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر 2023.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 

تعمل إدارة دار الأوبرا المصرية على تطوير مسرح النافورة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة، لتكون جاهزة لاستقبال الجمهور العربي من مختلف الجنسيات، على أن يتم تطوير عدد من المنشآت الأخرى في مختلف المحافظات ليشهد المهرجان تنوعًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن التسجيل يتم للراغبين في المشاركة من خلال الرابط 
 https://is.gd/vKBYid وللرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التواصل عن طريق البريد الإلكترونى

[email protected]

مسابقات مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية المايسترو العالمي هانى فرحات الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مهرجان الموسيقى العربية

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