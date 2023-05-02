بعد توليه إدارة مهرجان "الموسيقى العربية".. 10 معلومات توثق مشوار هاني فرحات

سادت حالة من الفرح بين نجوم الغناء والموسيقى فى مصر والوطن العربي، عقب إصدار قرار تولى الموسيقار العالمي هانى فرحات، إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 32 المقرر إقامتها فى أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

فرحة نجوم الطرب والموسيقى، ظهرت بشكل لافت علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرين بقرار الدكتورة نيفين الكيلانى، التى اجتمعت ظهر الأحد، مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والمهرجان، برفقة المايسترو هاني فرحات، للوقوف على أهم ملامح ترتيبات المهرجان وتفاصيل الاستعداد لإقامته.

«الدستور» ترصد خلال السطور التالية أبرز 10 معلومات عن الموسيقار العالمي هانى فرحات ومسيرته الفنية..

ـ ولد هانى فرحات فى 13 أغسطس 1971، درس فى معهد الكونسرفتوار، وحصل على العديد من الشهادات العالمية.

ـ حصل على بكالوريوس الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفى عام 2006 حصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة اسكس بالمملكة المتحدة.

ـ حصل على جائزة الأمم المتحدة للفنون والتى تحمل أسم أحد أهم الموسيقيين وهو الموسيقار الراحل علي اسماعيل.

ـ هاني فرحات قائد الفرقة الموسيقية، لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي على رأسهم النجمة انغام، وفنان العرب محمد عبده.

ـ تعاون مع كبار نجوم ونجمات الوطن العربي في الغناء بالتوزيع الموسيقي، على رأسهم النجم عمرو دياب بأغنية قالي الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع للنجمة أنغام، نخبة كبيرة من أعمالها منها وطول ما أنت بعيد، عن فرح غايب، وقول حاضر، ومعها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان.

ـ كما قام بتوزيع انجح الاغنيات مع كلا من النجوم والنجمات اليسا وسميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة، وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبدالله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.

ـ ومن حفلاته الأخيرة الرائجة، كان قيادته لأوركسترا "تريو نايت"، في حفل رأس السنة 2023، ومشاركته في حفل توزيع الجوائز الكبير "joy awards" في المملكة العربية السعودية.

ـ قاد فرحات حفل صوت الأرض للنجم السعودي الراحل طلال مداح، والتي شارك فيها أكبر نجوم الوطن العربي قدموا خلالها أغنيات الفنان الراحل.

ـ وقدم هاني فرحات مؤخرا أهم حفلات الشرق الأوسط مع أهم نجوم الأغنية آخرها( صوت مصر) مع النجمة أنغام، وحفل الموسيقار الذى توج حياة ومشوار الموسيقار هانى شنودة، لتصل أصداؤه كل أنحاء الوطن العربي.

ـ يحرص على التطوير والتنوع في كل حفل يقوده لتقديم موسيقى مختلفة بتقنيات حديثة ومواكبة للعصر وهو ما جعل النجاح يزيد مع كل حفل ويصل دائما إلى ذروته.

اجتماع وزيرة الثقافة مع رئيس الأوبرا والموسيقار هانى فرحات

تنظيم دورة استثنائية

وكانت قد وجهت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، بالعمل على تنظيم دورة استثنائية ومميزة من كافة الجوانب تليق بتاريخ وقيمة المهرجان، وتُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام باستقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر والوطن العربي، إلى جانب إفساح المجال للمواهب الشابة والمتميزة لترى مواهبهم النور، وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني على اختيار المايسترو هاني فرحات ليكون مديرًا لأحد أكبر مهرجانات الموسيقى العربية في الوطن العربي.