لا يفوتك هذا المساء| انتشار "بق الفراش" في باريس.. وتعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

في 10 سنوات.. كيف قضت الدولة المصرية على الإرهاب والجريمة؟

قبل 10 سنوات وعقب نجاح ثورة شعبها في 30 يونيو 2013 بدت مصر شبه دولة تعاني الاضطراب الأمني والفتنة الداخلية، الطائفية والسياسية، تقف على شفا الانهيار الاقتصادي أو ربما في قلبه، معزولة عن محيطها العربي ومحاصرة في قارتها الإفريقية وأواصر علاقاتها مقطوعة مع دول العالم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4515538

الخميس.. انطلاق المؤتمر الأورومتوسطي الدولي الثامن لعلوم الحياة والصيدلة والطب الحيوي

ينطلق يوم الخميس المقبل، المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الدولي الثامن لعلوم الحياة والصيدلة والطب الحيوي، والذي تنظمه الجمعية العلمية لعلوم وبحوث الحياة برئاسة الدكتور أشرف عبد السلام خليل، بالتعاون مع مؤسسة بأيونات للعلوم والتنمية والابتكار، والمجلس العلمي الأورومتوسطي واللجنة الاستشارية الدولية، خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري بالقاهرة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4515673

هل غيرت الصين حركة التجارة العالمية؟.. باحث اقتصادي يوضح

كشف فيناي كمار، الباحث الاقتصادي، مدى تغيير الصين لحركة التجارة العالمية، قائلًا: "كان هناك مقولة تُقر بأن من يسيطر على البحار سيسيطر على العالم أجمع".

وأضاف فينار كمار خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4515682

انتشار "بق الفراش" في باريس.. طبيب يفجر مفاجأة عن علاقتها بالمومياوات

علق الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، على انتشار حشرة بق الفراش في باريس، قائلًا إنها كانت موجودة قديمًا ولكنها انتهت منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن انتشار حشرة بق الفراش يرجع لسببين رئيسيين، التكدس وزحام المواطنين في مكان ضيق، إلى جانب عدم النظافة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4515688

يبيع الهيروين للمدمنين.. حبس ديلر مخدرات القطامية 4 أيام

أصدرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم قرارا يقضي بحبس تاجر مخدرات في اتهامه بترويج الهيروين على عملائه من المدمنين 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وأقرّ المتهم تفصيليًا أمام جهات التحقيق المختصة بحيازته للهيروين بقصد ترويجه على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة من حصيلة تجارته. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4515678

صربيا.. اعتقال نائب زعيم حزب "صرب كوسوفو" لتورطه فى معركة بالأسلحة النارية

ألقت الشرطة في بلغراد القبض على سياسي من صرب كوسوفو بعد أربعة أيام من اعترافه بأنه جزء من مجموعة شبه عسكرية متورطة في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن في كوسوفو أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وقد اعترف ميلان رادويتشيتش بأنه كان من بين القوات شبه العسكرية التي نصبت كمينًا لدورية أمنية بكوسوفو، وفق الجارديان. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4515679

تعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر

أعلنت شركة “تذكرتي”، اليوم الثلاثاء، تغيير موعد مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس مصر 2022-2023.

وكان مقررًا أن يلتقي مصر أمام إنبي غدًا الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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