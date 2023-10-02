لا يفوتك هذا المساء| مظاهرات حاشدة لدعم الرئيس في الانتخابات.. والنيابة تأمر بضبط وإحضار عامل قتل زوجته

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مظاهرات حاشدة لدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة بالكوربة

نظم المواطنين مظاهرات حاشدة في ميدان الكوربة في مصر الجديدة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، بمشاركة العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وحمل الجميع لافتات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر، مرددين هتافات تأييديه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 / 2024. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4514768

بسبب تمثال.. إلغاء مباراة "اتحاد جدة" و"سباهان أصفهان" الإيراني

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، إلغاء مباراة سباهان أصفهان الإيراني واتحاد جدة السعودي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان مقررًا أن تنطلق مباراة سباهان أصفهان وضيفه الاتحاد في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4514826

وزارة التخطيط تناقش أكواد البناء وكراسات الطرح الخضراء

شهدت فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل التابعة لمبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة المُخصصة لمسئولي التخطيط بعنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، والتي تتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ استعراض أربع جلسات في عدد من الموضوعات.

وأكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أهمية التنسيق مع الوزارات بشأن تبني أكواد المباني الخضراء في المباني الحكومية التي يتم تمويل إنشائها من الخطة الاستثمارية للدولة. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4514855

الرئيس السيسي: إرادة المصريين المحرك الرئيسي لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، أنه لن تلن عزائمنا أو تضعف أمام التحديات.

وقال الرئيس السيسي: "كانت إرادة المصريين، وما زالت المحرك الرئيسي والباعث الأساسي لاستكمال الحلم لبناء دولتنا الحديثة". لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4514858

بمساعدة الثانية.. النيابة تأمر بضبط وإحضار عامل قتل زوجته في الدويقة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم، ضبط وإحضار عامل وزوجته الثانية لتعديهما بالضرب على الزوجة الأولى مما أسفر عن وفاتها في منشأة ناصر.

وقررت النيابة تشريح جثة المتوفية، وإعداد تقرير حول الحادث، وطلب تحريات المباحث والتصريح بالدفن، واستدعاء شهود العيان. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4514829

موسكو: تعرض دورية مشتركة مع أذربيجان لإطلاق نار في كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، تعرض دورية مشتركة مع أذربيجان لإطلاق نار في كاراباخ، فيما أكدت أنه لا إصابات جراء تعرض دورية مشتركة مع أذربيجان لإطلاق نار في كاراباخ.

وقالت موسكو إن القوات الروسية والأذربيجانية تعرضت اليوم لنيران قناصة في ناجورنو كاراباخ، بعد أيام من تأمين القوات الأذربيجانية استسلام الانفصاليين الأرمن في هجوم لاستعادة السيطرة على المنطقة الجبلية. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4514819

الخارجية الأوكرانية: روسيا تستخدم موارد ضخمة لتقسيم حلفائنا

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أن روسيا تستخدم موارد ضخمة لتقسيم حلفائنا، وفق وسائل إعلام محلية.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاثنين، إن الكرملين يوجه الموارد نحو خلق انقسامات بين حلفاء كييف، وحثهم على التوحد في مواجهة الضغوط الروسية. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4514799

طبيب "بيراميدز" يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم عادل

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل الحالة الطبية لإبراهيم عادل مهاجم الفريق السماوي وقائد المنتخب الوطني الأولمبي.

وتعرض إبراهيم عادل، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال أحداث الشوط الأول، حيث خرج مصابا ونزل بدلا منه مصطفى فتحي. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4514823