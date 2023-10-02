طبيب "بيراميدز" يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم عادل

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل الحالة الطبية لإبراهيم عادل مهاجم الفريق السماوي وقائد المنتخب الوطني الأولمبي.

وتعرض إبراهيم عادل، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال أحداث الشوط الأول، حيث خرج مصابا ونزل بدلا منه مصطفى فتحي.

وأوضح “المنيري” في تصريحات له، أن إبراهيم عادل خضع لأشعة جديدة وفحوصات طبية أثبتت حاجته لعلاج تحفظي، وبالفعل تم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الكسر الذي تعرض له في أنكل القدم.

وشدد الطبيب على أن إبراهيم عادل سيخضع أسبوعيا لأشعة جديدة للتأكد من عدم تحرك العظام من مكانها وأن الأمور تسير بشكل طبيعي نحو التئام الكسر في الكاحل، على أن يضع الجبس مبدئيا لمدة 3 أسابيع، وبعدها ستكون هناك خطوات أخرى في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد نهاية المرحلة الأولى.

وأعلن طبيب بيراميدز، السبت، أن نتيجة الاشعة والتحاليل التي خضع له اللاعب، أثبتت إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي تسببت في خروجه من مباراة الجيش الرواندي.

“بيراميدز" يتخطى عقبة الجيش الرواندي

ومن جانب آخر، نجح بيراميدز في خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخ السماوي، بعد الفوز على الجيش الرواندي، في مواجهة الذهاب مساء الجمعة الماضي على ستاد الدفاع الجوي، بنتيجة 6/1.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الإياب، والتي أقيمت بين بيراميدز والجيش الرواندي، بالعاصمة كيجالي، عصر 17 سبتمبر الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسجل سداسية السماوي، "مصطفى فتحي"، أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، في الدقائق الـ18 و56 و61 و81، والمغربي وليد الكرتي ومواطنه محمد الشيبي في الدقيقتين الـ21 و69، من عمر المباراة.

وتعد مشاركة بيراميدز، هي الأولى له تاريخيا، بدوري الأبطال، عقب أربعة مشاركات سابقة بالكونفيدرالية الإفريقية، كانت أبرز انجازاته من خلالها الوصول للنهائي في نسخة 2020 والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

ومن جانب أخر، يعود فريق بيراميدز، لاستئناف مرانه غدا الثلاثاء، استعدادا للتحديات المقبلة، التي تنتظر الفريق السماوي بالدوري المرحلة القادمة.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي بالدوري الممتاز

ويستضيف بيراميدز نظيره إنبي، مساء الأحد الموافق 8 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في ختام منافسات الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).