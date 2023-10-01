الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. بيراميدز يفقد جهود إبراهيم عادل لمدة 6 أسابيع للإصابة

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

أعلن مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، مدة غياب إبراهيم عادل عن الملاعب عقب إصابته أمام الجيش الرواندي.

 

وتعرض إبراهيم عادل للإصابة بعد ربع ساعة من بداية مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها الفريق السماوي بنتيجة 6-1.

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طبيب بيراميدز: إبراهيم عادل يغيب لمدة 6 أسابيع

قال مصطفى المنيري في تصريحات تليفزيونية " إبراهيم عادل سيغيب لمدة 6 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة بكسر في الكاحل".

 

وأضاف "سيعود إبراهيم عادل إلى التدريبات بعد تلك الفترة وسيتحدد موعد مشاركته في المباريات".

 

وأردف " إبراهيم عادل يعاني من الإصابة بكسر في الكاحل وفقًا لنتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب".

 

وكان بيراميدز قد سحق الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي سجل فيها مصطفى فتحي 4 أهداف "سوبر هاتريك" بعدما حل بديلًا لـ إبراهيم عادل المصاب.

 

وسجل سداسية فريق بيراميدز كلا من، مصطفى فتحي "سوبر هاتريك" ومحمد الشيبي ووليد الكرتي، وسجل فيكتور مبوما هدف الضيوف الوحيد.

 

ويعتبر هذا ثالث أكبر انتصار لفريق بيراميدز في المشاركات القارية بعد فوزه على هلال الساحل السوداني بنتيجة 7-0 ونواذيبو الموريتاني بنتيجة 6-0 في الكونفدرالية.

 

باتشيكو يمنح لاعبي بيراميدز راحة 3 أيام

على صعيد آخر، قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب الفوز على الجيش الرواندي.

 

ويستأنف بيراميدز تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة إنبي يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر المقبل ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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