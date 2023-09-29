طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل في مباراة الجيش الرواندي

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل إصابة إبراهيم عادل نجم الفريق في مباراة الجيش الرواندي.

وتعرض إبراهيم عادل للإصابة بالتواء في أربطة الكاحل خلال مشاركته في مباراة اليوم أمام الجيش الرواندي على ملعب الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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إبراهيم عادل يخضع للفحص الطبي لتحديد قوة الإصابة

أكد الدكتور مصطفى المنيري، أن إبراهيم عادل عانى من الإصابة في الكاحل ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وقرر جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، استبداله والدفع بدلًا منه باللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وأشار طبيب بيراميدز إلى أن إبراهيم عادل سيخضع للفحوصات الطبية والأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.



بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدفين في الشوط الأول

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول من مباراته أمام الجيش الرواندي بالتقدم بهدفين دون رد.

تقدم مصطفى فتحي لصالح بيراميدز من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الجيش الرواندي في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وسجل وليد الكرتي الهدف الثاني لصالح بيراميدز في شباك الجيش الرواندي بعدما صوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس مرمى فريق الجيش الرواندي.

وكان بيراميدز قد سيطر على مجريات المباراة من البداية، ورغم إتاحة عدة فرص لصالح فريق الجيش الرواندي إلا أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أنقذ مرماه من استقبال أي أهداف.



وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي.