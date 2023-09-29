الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي في إياب دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل السماوي الرسمي لمواجهة الجيش الرواندي، بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال 

ويستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب، والتي أقيمت في العاصمة كيجالي، يوم 17 سبتمبر الجاري، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل. 

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بدوري الأبطال 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال

تنقل مباراة بيراميدز والجيش الرواندي، بدوري أبطال إفريقيا في مواجهة الإياب بدور الـ32 من الأميرة السمراء، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2.

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2، يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، حيث يستضيف الثنائي أحمد حسن قائد المنتخب الوطني الأول الأسبق ووليد صلاح  الدين نجم الأهلي الأسبق، بينما يحلل الفقرة التحكيمية الحكم الدولي السابق سمير عثمان.

ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي الشهير الدكتور طارق الأدوار، وحسن غنيمة مرسل قناة أون تايم سبورت.

طاقم حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال 

يقود مباراة بيراميدز والجيش الرواندي، في إياب منافسات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، طاقم مكون من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من دولة جيبوتي، والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.

4 مشاركات سابقة بالكونفيدرالية.. والنهائي أفضل إنجاز

ويعد هذا الظهور للفريق السماوي، داخل أدغال إفريقيا، هو الخامس له على التوالي والأولى بدوري الأبطال تاريخيا، بعدما نهاء الموسم الماضي من الدوري في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، خلف الأهلي المتوج باللقب على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

فعلى مدار أربعة مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، استطاع بيراميدز الوصول إلى المباراة النهائية من نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، لتكون أفضل إنجازاته.

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