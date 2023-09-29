مصطفى فتحى يقود بيراميدز لمرحلة المجموعات بدورى الأبطال "بسوبر هاتريك"

حجز فريق بيراميدز، مكانه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عقب سحقه الجيش الراوندي، بنتيجة 6/1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ32 من المسابقة القارية.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب، والتي أقيمت عصر يوم 17 سبتمبر الجاري بالعاصمة كيجالي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

فرض فريق بيراميدز، سيطرته على أحداث المباراة بالكامل منذ الدقيقة الأولى وحتى نهايتها، حيث كاد يفتتح لآكاي أول أهداف السماوي، في الدقيقة الـ10، من عرضية الشيبي للمهاجم الجنوب الإفريقي، الذي سدد كرة قوية، ينقذها حارس الجيش الرواندي من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الـ18، ينجح مصطفى فتحي، في تسجيل أول أهداف بيراميدز من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من الجناح رمضان صبحي.

وفي الدقيقة الـ21، يضيف المغربي وليد الكرتي، ثاني أهداف بيراميدز، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس الجيش الرواندي.

وينقذ أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، هدفًا محققًا للجيش الرواندي، عقب تصويبة أمام حدود منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ36.

“سوبر هاتريك مصطفى فتحي"

ومع بداية الشوط الثاني، واصل بيراميدز هيمنته على المباراة، محرزا الهدف الثالث عن طريق مصطفى فتحي، وذلك في الدقيقة الـ56 بعد تمرينة زميله فخري لاكاي، المنفرد تمام بالمرمى، ليقوم الجناح بداعى الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

ومع الدقيقة الـ61، يحرز مصطفى فتحي، رابع أهداف بيراميدز والثالث له بصفة شخصية (هاتريك)، مستغلا خطا مدافعي الجيش الرواندي، في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ69، يحرز محمد الشيبي جناح بيراميدز، خامس أهداف الفريق السماوي، من متابعة تسديدة رمضان صبحي من ضربة الجزاء اصطدمت بالقائمة.

ومع الدقيقة الـ81، يختتم مصطفى فتحي مهرجان أهداف بيراميدز، محرزا الهدف السادس والرابع له بصفة شخصية "سوبر هاتريك"، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، يقابلها الجناح بتسديدة قوية داخل المرمى.

وفي الدقيقة الـ86، يحرز مابوما هدف الجيش الرواندي الوحيد من ضربة جزاء.

وشهدت أحداث المباراة إلغاء حكم الساحة هدفا سابعا لـ"بيراميدز" أحرزه فيستون ماييلي، بداعي التسلل وذلك في الدقيقة الـ78 من عمر المباراة.

وتعد هذه المشاركة، هي الأولى تاريخيا لـ"بيراميدز"، في دوري أبطال إفريقيا.