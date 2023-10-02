الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأوكرانية: روسيا تستخدم موارد ضخمة لتقسيم حلفائنا

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أن روسيا تستخدم موارد ضخمة لتقسيم حلفائنا، وفق وسائل إعلام محلية. 

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاثنين، إن الكرملين يوجه الموارد نحو خلق انقسامات بين حلفاء كييف، وحثهم على التوحد في مواجهة الضغوط الروسية.

أضاف كوليبا “أن أكبر توقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هى على وجه التحديد أن الغرب والعالم سيتعبون من الوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه الحرب وروسيا توجه موارد ضخمة لهذا الغرض، لكن لا ينبغي لنا أن ننسجم معهم”، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

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