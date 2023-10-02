الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحسن التجارة مع روسيا وأوكرانيا.. 14.3 مليار دولار واردات مصر من أكبر 5 دول خلال 6 أشهر

واردات مصر
واردات مصر

واصلت مصر خفض وارداتها من أكبر 5 أسواق عالمية بنسبة 24.1%، لتصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقابل 18.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.5 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

الإحصاء: 25.1% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية للصين خلال 2022

تراجع واردات مصر من الصين 

ولفت جهاز الإحصاء، وفق تقرير حصلت عليه “الدستور"، إلى أن الواردات من الصين تراجعت بشكل ملحوظ إلى حدود 5.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو من عام 2023 مقابل 7.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.9 مليار دولار بنسبة 25.4%.

كما أظهر التقرير انخفاض واردات مصر من المملكة السعودية إلى نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو 2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.3 مليار دولار بنسبة 52%، كذلك هبطت الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى حدود 2.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 1.092 مليار دولار بنسبة 28.3%.

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الإحصاء: قفزة تاريخية فى صادرات مصر الغذائية خلال النصف الأول من 2023

ارتفاع الواردات المصرية من روسيا وأوكرانيا

بينما ارتفعت الواردات المصرية من روسيا بنسبة 32.2%، لتسجل 2.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو من عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 642.1 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات من أوكرانيا إلى حدود 1.077 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو 2023 مقابل 885.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 192 مليون دولار بنسبة 21.7%.

جهاز الإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء واردات مصر الصين روسيا

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