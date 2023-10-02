تحسن التجارة مع روسيا وأوكرانيا.. 14.3 مليار دولار واردات مصر من أكبر 5 دول خلال 6 أشهر

واصلت مصر خفض وارداتها من أكبر 5 أسواق عالمية بنسبة 24.1%، لتصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقابل 18.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.5 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع واردات مصر من الصين

ولفت جهاز الإحصاء، وفق تقرير حصلت عليه “الدستور"، إلى أن الواردات من الصين تراجعت بشكل ملحوظ إلى حدود 5.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو من عام 2023 مقابل 7.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.9 مليار دولار بنسبة 25.4%.

كما أظهر التقرير انخفاض واردات مصر من المملكة السعودية إلى نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو 2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.3 مليار دولار بنسبة 52%، كذلك هبطت الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى حدود 2.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 1.092 مليار دولار بنسبة 28.3%.

ارتفاع الواردات المصرية من روسيا وأوكرانيا

بينما ارتفعت الواردات المصرية من روسيا بنسبة 32.2%، لتسجل 2.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو من عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 642.1 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات من أوكرانيا إلى حدود 1.077 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو 2023 مقابل 885.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 192 مليون دولار بنسبة 21.7%.