موسكو: تعرض دورية مشتركة مع أذربيجان لإطلاق نار في كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، تعرض دورية مشتركة مع أذربيجان لإطلاق نار في كاراباخ، فيما أكدت أنه لا إصابات جراء تعرض دورية مشتركة مع أذربيجان لإطلاق نار في كاراباخ.

وقالت موسكو إن القوات الروسية والأذربيجانية تعرضت اليوم لنيران قناصة في ناجورنو كاراباخ، بعد أيام من تأمين القوات الأذربيجانية استسلام الانفصاليين الأرمن في هجوم لاستعادة السيطرة على المنطقة الجبلية.

و“تعرضت دورية روسية أذربيجانية مشتركة لإطلاق نار من قبل مجهول باستخدام سلاح قناص. ولم تقع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قيادة فرقة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلين عن الجانب الأذربيجاني وقره باغ، تجري تحقيقا.

مقتل جنود حفظ السلام في القتال في ناجورنو كاراباخ

أكدت موسكو يوم الأربعاء الماضي أن مركبة عسكرية تقل قوات حفظ السلام الروسية تعرضت لإطلاق نار وقتل طاقمها بينما كثفت أذربيجان هجماتها على منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية.

وقال المسؤولون في بيان صادر عن وزارة الدفاع إن الدورية أصيبت بالقرب من قرية دزانياتاج. “تعرضت سيارة تقل جنودا روسا لنيران أسلحة خفيفة، ونتيجة للقصف، قُتل الجنود الروس الذين كانوا في السيارة، ولم يتم الكشف عن عدد القتلى.

يأتي الحادث بعد أن شنت أذربيجان هجمات على ناجورنو كاراباخ وأعلنت قواتها المسلحة أنها سيطرت فعليًا على المنطقة الانفصالية في عملية هجومية خاطفة.

منذ ذلك الحين تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بوساطة موسكو، ومن المقرر إجراء محادثات حول مستقبل المنطقة الخميس، وترأست الحكومة الأرمينية خلافا حادا على نحو متزايد مع الكرملين، مشيرة إلى تقاعس قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت أرمينيا التي كانت حليفاً وثيقاً للكرملين، إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي. وتعتزم يريفان أيضًا إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

ومع انشغال روسيا بحربها الكارثية على نحو متزايد في أوكرانيا، تتزايد المخاوف في أرمينيا بشأن ما إذا كان جنود الرئيس فلاديمير بوتين راغبين أو قادرين على الحفاظ على السلام في القوقاز.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لصحيفة بوليتيكو في مقابلة الأسبوع الماضي إن مهمة حفظ السلام قد فشلت.