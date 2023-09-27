لا يفوتك هذا المساء| فعاليات سياحية بمختلف المحافظات.. وحبس سائق نقل دهس شخصًا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

أنشطة وفعاليات سياحية بمختلف المحافظات المصرية احتفالًا بيوم السياحة العالمي

نظمت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمختلف المحافظات فعاليات مختلفة احتفالا بـ يوم السياحة العالمي الذي يوافق في السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام حسب ما حددته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

تم بث عدد من الأفلام الدعائية التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا للترويج للمقصد السياحي المصري، وذلك على الشاشة العملاقة بمحطة سكك حديد مصر وشاشتي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4510986

"أبو شامة": تراجع الدور الفرنسي بإفريقيا ملموس خلال العقدين الآخرين

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن النيجر في انقلاب وتراجع للدور الفرنسي يجعلنا نبلور المشهد في إفريقيا في علاقته بفرنسا أننا أمام موجه ثانية لرفض الاستعمار الفرنسي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تراجع الدور الفرنسي في إفريقيا وارتفاع نبرة العداء الشديد في إفريقيا ضد فرنسا ربما يكون هناك دول أخرى عززت هذا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4511023

حبس سائق نقل دهس شخصًا أثناء عبوره طريق المرج السلام

قررت النيابة العامة بالمرج، اليوم الثلاثاء، حبس سائق نقل دهس شخصًا أثناء عبوره الطريق بطريق السلام المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بعرض السائق على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4511005

"الممر" يتصدر قائمة أكثر 10 أفلام مُشاهدًة عبر "واتش ات"

تصدر فيلم "الممر" المركز الثاني، وذلك ضمن قائمة الـ 10 أفلام الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة واتش ات الرقمية.

ومن المقرر عرض الفيلم عبر القنوات المصرية والقنوات العربية يوم الخميس الموافق يوم 6- 10- 2022 مختلف المواد الإعلامية، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويعرض فيلم “الممر” عبر المنصة الرقمية بشكل حصري. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4510747

دق أجراس الإنذار.. كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على آسيا؟

ذكرت صحيفة آسيا تايمز، اليوم الاربعاء، ان استمرار أسعار الفائدة الأمريكية يهدد السوق الآسيوية الأسهم والعقاري.

ولقد أطلقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين انتقادات واسعة النطاق للدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة تسلط الضوء على الأسباب التي قد تجعل الأشهر القليلة المقبلة فوضوية بشكل فريد بالنسبة للأسواق العالمية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الجيش الرواندى يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز فى دورى الأبطال

وصل فريق نادي الجيش الرواندي إلى القاهرة استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الجيش الرواندي ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال، بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي بدون أهداف. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الذكرى 25 لإنشاء "Google".. رحلة بدأت من التسعينات في كاليفورنيا

يعد يوم 27 سبتمبر 2023 مناسبة كبيرة في عالم التكنولوجيا – عيد ميلاد جوجل الخامس والعشرين، حيثُ استبدل موقع البحث العالمي شعاره بآخر على الصفحة الرئيسية، يعرض ملف GIF جميع شعارات Google القديمة، وينتهي بالشعار الحالي الذي تم فيه استبدال حرفي (O) بالرقم 25.

في هذا التقرير تستعرض “الدستور” رحلة محرك البحث العالمي منذُ التسعينات وتبرز بداية الحلم الذي بدأ بفكرة اثنين من طلاب جامعة ستانفورد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4510941