أنشطة وفعاليات سياحية بمختلف المحافظات المصرية احتفالاً بيوم السياحة العالمي

نظمت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمختلف المحافظات فعاليات مختلفة احتفالا بـ يوم السياحة العالمي الذى يوافق فى السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام حسب ما حددته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ترويج السياحة من محطة رمسيس

تم بث عدد من الأفلام الدعائية التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا للترويج للمقصد السياحي المصري، وذلك على الشاشة العملاقة بمحطة سكك حديد مصر وشاشتي رصيف 1 و4، ترويجًا للسياحة الداخلية ولتحقيق أكبر نسبة مشاهدة من المترددين على المحطة من مختلف الجنسيات، وذلك بالتنسيق مع إدارة محطة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى تخصيص مكتب استعلامات في بهو المحطة لتوزيع المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري والهدايا التذكارية.

كما تم عقد ندوة توعوية للعاملين في محطة مصر باختلاف وظائفهم للتعريف بيوم السياحة العالمي وشعاره هذا العام وتسليط الضوء على أهمية السياحة كمصدر للدخل القومي، والدور الذي تقوم به منظمة السياحة العالمية كإحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية وتكريم بعض العاملين ورجال شرطة السياحة والآثار لتعاونهم الإيجابي والمستمر مع مكاتب الهيئة. هذا بالإضافة تنظيم زيارة مجانية لبعض المترددين من السائحين لزيارة متحف سكك حديد مصر للتعريف به وذلك في إطار التعاون الدائم بين مكتب الهيئة برمسيس ومتحف سكك حديد مصر.

تم توزيع النشرات الدعائية وبعض الهدايا التذكارية على الجمهور من المصريين والعرب والأجانب، والاستعانة بأحد عازفي الموسيقى للتواجد بالمكتب يوم الاحتفالية لإضفاء نوع من البهجة والسرور على السائحين المترددين على مكتب الهيئة.

تم طرح أسئلة سياحية في صورة مسابقة على الزائرين وتوزيع الهدايا على الفائزين مع تنظيم مسابقة لاختيار أجمل صور تذكارية للسائحين في المزارات السياحية بعدستهم الشخصية مع توزيع الهدايا لأفضل صور عن معالم مصر السياحية والأثرية.

مكتب الهيئة بالهرم:

قام أعضاء مكتب تنشيط السياحة بمنطقة الهرم باستقبال الوفود السياحية من مختلف الجنسيات خلال زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة وتقديم الهدايا التذكارية لهم والمواد السياحية الدعائية عن المقصد السياحي المصري.

كما تم بالتنسيق مع المتحف القومي للحضارة المصرية إقامة مكتب استعلامات في بهو المتحف مزود بالنشرات السياحية والمواد الدعائية بمختلف اللغات لتوزيعها على رواد المتحف من مختلف الجنسيات.

مكتب الهيئة بالسويس:

قام مكتب هيئة تنشيط السياحة بالسويس بتنظيم ندوة سياحية توعوية بمتحف السويس القومي حول موضوع "السياحة الخضراء" بحضور طلاب وطالبات مدرسة السويس الفندقية المتقدمة وموجهي مكتب الخدمة الاجتماعية.

كما قام أعضاء مكتب الهيئة بالإسماعيلية بالترحيب بالسائحين وتوزيع المواد الدعائية عليهم، وتنظيم ندوتين توعويتين عن السياحة وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والفنادق، ومركز النيل للإعلام ووزارة البيئة عن أهمية السياحة ويوم السياحة العالمي من خلال شعار هذا العام "السياحة والاستثمار الأخضر"، وتاريخ يوم السياحة العالمي وأسباب اختيار يوم 27 سبتمبر ليكون يوم السياحة العالمي.

كما قام مكتب الهيئة بالإسكندرية بتنظيم معرض فني وأمسية شعرية بعنوان "الإسكندرية سياحة وفنون" وذلك بمركز الإبداع التابع لوزارة الثقافة، وورش عمل ومحاضرات عن شعار يوم السياحة العالمي هذا العام بمتحف الفنون الجميلة، هذا بالإضافة إلى تنظيم فعالية "سياحة الفنون" لمدة ثلاثة أيام وتشمل فنون إبداعية من رسم ونحت وتشكيل ومجسمات موزاييك وذلك بشاطئ أحد الفنادق وبمشاركة فنانين تشكيليين، وتنظيم فعالية مهرجان الأكلات التراثية food festival من خلال عرض الأكلات التراثية المصرية وحكي أصل كل أكلة بالإضافة إلى عرض أكلات عالمية تقدمها بعض الجاليات التي تعيش في الإسكندرية من خلال استضافة بعض القنصليات وذلك بأحد الفنادق بالإسكندرية.



كما سيتم تنظيم جولة سياحية في شارع فؤاد أحد أقدم وأعرق شوارع الإسكندرية، بالإضافة إلى تقديم عرض فني غنائي فلكلوري بدار الأوبرا بالإسكندرية يوم السبت القادم الموافق 30 سبتمبر الجاري.