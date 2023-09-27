الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أبوشامة": تراجع الدور الفرنسى بإفريقيا ملموس خلال العقدين الأخيرين

محمد مصطفى أبو شامة،
محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي

قال محمد مصطفى أبوشامة، الكاتب الصحفي، إن النيجر في انقلاب وتراجع للدور الفرنسي يجعلنا نبلور المشهد في إفريقيا في علاقته بـفرنسا أننا أمام موجة ثانية لرفض الاستعمار الفرنسي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تراجع الدور الفرنسي في إفريقيا وارتفاع نبرة العداء الشديد في إفريقيا ضد فرنسا ربما تكون هناك دول أخرى عززت هذا. 

وتابع، أن الموجة الأولى من موجات التحرير من الاستعمار الفرنسي كانت في منتصف الخمسينيات والستينيات وخروجه منها وما تبعه من استمرار الهيمنة الفرنسية، مؤكدًا أن هناك تراجعًا للدور الفرنسي الملموس خلال العقدين الأخيرين وبلورته وصناعة حالة حول هذا التراجع.

فرنسا تحاول أن تحيي دورها في الغرب الإفريقي

وأشار إلى أن فرنسا، حاولت في السنوات الأخيرة أن تُحيي دورها في الغرب الإفريقي من خلال حربها على الإرهاب ولم تنجح في توفير الأمان وهذه الدول تعاني حتى هذه اللحظة من قسوة الإرهاب.

محمد مصطفى أبو شامة تراجع للدور الفرنسي أفريقيا الاستعمار الفرنسي موجات التحرير

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