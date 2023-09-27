الذكرى 25 لإنشاء "Google".. رحلة بدأت من التسعينات في كاليفورنيا

يعد يوم 27 سبتمبر 2023 مناسبة كبيرة في عالم التكنولوجيا – عيد ميلاد جوجل الخامس والعشرين، حيثُ استبدل موقع البحث العالمي شعاره بآخر على الصفحة الرئيسية، يعرض ملف GIF جميع شعارات Google القديمة، وينتهي بالشعار الحالي الذي تم فيه استبدال حرفي (O) بالرقم 25.

في هذا التقرير تستعرض “الدستور” رحلة محرك البحث العالمي منذُ التسعينات وتبرز بداية الحلم الذي بدأ بفكرة اثنين من طلاب جامعة ستانفورد.

رحلة تحول محرك البحث العالمي

في منتصف التسعينيات، التقى اثنان من العقول اللامعة، لاري بايج وسيرجي برين، كطالبي دكتوراه في برنامج علوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد، ولم يعلموا أن تعاونهم سيغير المشهد الرقمي للعالم إلى الأبد، إذ بدأوا مشروعًا بحثيًا أطلق عليه في البداية اسم "BackRub"، والذي تحول في النهاية إلى محرك البحث الذي نعرفه الآن باسم "جوجل".

استكشف لاري بيج التعقيدات الرياضية لبنية الارتباط الخاصة بشبكة الويب العالمية، إذ وضع الأساس لخوارزمية بحث ثورية جعلت من جوجل عملاق البحث العالمي، وبحلول عام 1998، تطور مشروعهم إلى Google، وهو اسم مستوحى من "Googol" - وهو مصطلح رياضي يمثل عددًا كبيرًا جدًا.

في أغسطس 1998، حصلت شركة Google Inc على شهادة ميلادها الرسمية في شكل شيك بقيمة 100000 دولار من آندي بيكتولشيم، المؤسس المشارك لشركة Sun Microsystems، حيثُ انتقل بيج وبرين من غرفة سكنهم في جامعة ستانفورد إلى "مكتبهم" الأول - وهو عبارة عن مرآب مستأجر في مينلو بارك، كاليفورنيا، كان المكتب يحتوي على أجهزة كمبيوتر وطاولة بينج بونج، والتي تحولت إلى منزلهم للسنوات القليلة التالية أثناء عملهم على تحقيق رؤيتهم لإنترنت منظم.

نفوذ جوجل في عالم التكنولوجيا

واليوم يمتد تأثير جوجل إلى ما هو أبعد من محرك البحث الخاص بها، بفضل منتجات مثل "يوتيوب" وآندرويد وجيميل وخرائط جوجل، حتى أصبح الموقع البحثي الشهير جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمليارات في جميع أنحاء العالم.

انتشر نفوذ جوجل في عالم التكنولوجيا عندما أصبح محرك البحث الافتراضي لشركة ياهو في عام 2000. تم إطلاق برنامج AdWords في أكتوبر من عام 2000، مما وضع الأساس لهيمنة جوجل على الإعلانات عبر الإنترنت.

جاء التطور الكبير التالي في عام 2004 عندما أعلنت جوجل أن جيميل سيوفر سعة تخزينية مذهلة تبلغ 1 جيجابايت، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وساعد في دفع المنافسة من أمثال YahooMail وHotmail من Microsoft، وتم طرح الشركة للاكتتاب العام في أغسطس من نفس العام.

ابتكارات جوجل لا تتوقف

لم يتوقف ابتكار جوجل عند البحث والبريد الإلكتروني، فلقد غامر في مجال الهاتف المحمول مع الاستحواذ على Android في عام 2005 وإطلاق Google Talk، وكان الاستحواذ على موقع يوتيوب في عام 2006 بمثابة الإشارة إلى دخول Google إلى مساحة الفيديو عبر الإنترنت.

استمرت فورة الاستحواذ التي قامت بها Google مع DoubleClick في عام 2007، مما أدى إلى توسيع نفوذها في الإعلان عبر الإنترنت. أتاح البحث الشامل، الذي تم تقديمه في عام 2007، للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من أنواع المحتوى في بحث واحد.

في عام 2008، كشفت Google عن أول هاتف يعمل بنظام Android، T-Mobile G1، وقدمت للعالم متصفح الويب Chrome. شهدت السنوات التالية إطلاق Google Glass، والاستحواذ على شركة Waze الناشئة لرسم الخرائط، وإنشاء شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، مع تولي ساندر بيتشاي منصب الرئيس التنفيذي لشركة Google.