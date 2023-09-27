في الذكرى 25 لإنشاء Google.. اعرف أكثر عن محرك البحث جوجل

تصدر محرك البحث جوجل التريند خلال الساعات الماضية احتفالًا بالذكرى 25 لإنشاء Google، واحتفل محرك البحث جوجل بطريقته المختلفة من خلال تغير الشعار الخاص به بألوان مبهجة تعبر عن الفرحة والبهجة.

الذكرى 25 لإنشاء Google محرك البحث جوجل

تزامناً مع الاحتفال بالذكرى 25 لإنشاء Google، يرصد لكم موقعنا “الدستور" تفاصيل تقدم محرك البحث “جوجل” في حياة البشر وفي عالم المعرفة والمعلومات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

يعتبر محرك البحث جوجل من ضمن الأدوات المهمة التي يعتمد عليها الكثير من الناس، لأنه يقدم العديد من المعلومات التي نحتاجها في حياتنا، ولأنه يتدخل في كافة التخصصات المختلفة، منها العلمية والصحية والتكنولوجية والتعليمية، وغيرها من الخدمات المختلفة.

معلومات لا تعرفها عن محرك البحث جوجل

تأسس محرك البحث “جوجل” في مثل هذا اليوم 27 سبتمبر عام 1999، وتضم شركة البحث “جوجل” حالياً أكثر من 150 مكتب حول العالم في أكثر من 60 دولة، ويعمل أكثر من 135 موظف بجوجل، مما أدى لنجاح الموقع بشكل كبير واعتماد الكثير من الدول والبشر عليه للحصول على المعلومات.

الذكرى 25 لإنشاء Google محرك البحث جوجل

ويعتمد الكثير من الناس بشكل كبير على محرك البحث جوجل في الحياة اليومية، أو للحصول على المعلومات التي يرغب الإنسان في معرفتها، ويستخدمه البعض أيضاً في التعليم أو معرفة الأخبار اليومية.

ويستمر محرك البحث “جوجل” في التقدم والتطوير لمساعدة البشر في اكتساب المهارات المختلفة وتعلم لغات الدول، لذلك يعتبر موقع “جوجل” من أفضل وأكبر المواقع التي يعتمد عليها البشر يومياً.

تحديثات جوجل الأخيرة

ومن ضمن التحديثات التي قدمها محرك البحث “جوجل”مؤخراً هي تدخل الذكاء الصناعي جديدة في Google Workspace والتي ستتيح لك أو مستخدمي الذكاء الاصطناعي بشكل عام على إنشاء محتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم إنجاز أفضل وأفضل في العمل، وذلك بدءًا من الكتابة وحتى إنشاء الصور وتسريع سير العمل.

ويعمل محرك البحث “جوجل” في مساعدتك في تبادل الأفكار وتدقيق التجارب اللغوية وكتابة وإعادة كتابة المستندات باستخدام الاقتراحات والتعليقات من الذكاء الاصطناعي، بكل سهولة لتقديم رؤية إبداعية جديدة.