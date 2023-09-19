"جوجل" يكشف عن مخطط جديد لتصوير معدل الذكاء الاصطناعي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء، أن محرك البحث العالمي جوجل، يربط الذكاء الاصطناعي بارد تشات بوت باليوتيوب والإيميل والمزيد من الحقائق، مشيرة إلى أن جوجل يأمل في أن يؤدي منح برنامج الدردشة الآلي الخاص بها المزيد من الإمكانات وتحسين دقته إلى منح المزيد من المستخدمين سببًا لاستخدامه.

وأفادت الصحيفة أنه في شهر مارس الماضي، أطلقت شركة جوجل روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Bard، ولقد كان هذا بمثابة رد Google على ChatGPT الذي يحظى بشعبية كبيرة في OpenAI، ولكن بارد استخدم الذكاء الاصطناعي الأقل تطوراً من ChatGPT.

هل يخطف جوجل انتباه الجمهور من تشات بوت؟

ووفقاً لما أورده التقرير فقد ظهر على أنه أقل قدرة وأقل محادثة، وفي غضون أسابيع، جددت جوجل الأداة بتكنولوجيا مطورة، لكن ChatGPT استمر في كونه برنامج الدردشة الآلي الذي استحوذ على انتباه الجمهور.

وكشفت جوجل يوم الثلاثاء عن خطة للقفز على ChatGPT من خلال ربط Bard بخدماتها الاستهلاكية الأكثر شعبية، مثل Gmail وDocs وYouTube، ومع الميزات الجديدة، اتخذت جوجل خطوة نحو ربط بارد بمجموعة واسعة من المنتجات عبر الإنترنت للشركة.

وعلى الرغم من أن Bard لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام الذي حظي به ChatGPT، إلا أن الذكاء الاصطناعي من Google، ولقد تحولت الأداة من كونها برنامج دردشة آلي يتم تشغيله أيضًا إلى منافس قريب. لم يحظ Bard بنفس القدر من الاهتمام الذي حظي به ChatGPT.

وفي أغسطس، حصل ChatGPT على ما يقرب من 1.5 مليار زيارة على الويب على سطح المكتب والجوال، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما حققته خدمة الذكاء الاصطناعي من Google، كما أنها الأداة والمنافسين الآخرين، وفقًا لبيانات من شركة تحليل البيانات Sameweb.

ومع ذلك، قال جاك كراوزيك، رئيس منتج Google لـ Bard، في مقابلة إن Google كانت على علم بالمشكلات التي حدت من جاذبية برنامج الدردشة الآلي الخاص بها. وقال كراوزيك إن المستخدمين أخبروا الشركة: «إنه أنيق وجديد، لكنه لا يندمج حقًا مع حياتي الشخصية».

وأضاف: أشعلت مجموعة جديدة من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تدافعًا لتحديد ما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تقلب اقتصاديات الإنترنت رأسًا على عقب، وتحول القوى الكبرى اليوم إلى شركات قديمة، وتخلق عمالقة الصناعة القادمة. فيما يلي الروبوتات التي يجب معرفتها:

وبعد شهرين من ظهور ChatGPT لأول مرة، أضافت Microsoft، المستثمر والشريك الرئيسي في OpenAI، روبوت دردشة مشابهًا، قادرًا على إجراء محادثات نصية مفتوحة حول أي موضوع تقريبًا، إلى محرك بحث Bing على الإنترنت. لكن ردود الروبوت غير الدقيقة والمضللة والغريبة في بعض الأحيان هي التي جذبت الكثير من الاهتمام بعد إطلاقه.

وتم إطلاق برنامج الدردشة الآلي التابع لشركة جوجل، والذي يسمى Bard، في مارس لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا. تم تصميمه في الأصل كأداة إبداعية مصممة لصياغة رسائل البريد الإلكتروني والقصائد، ويمكنه توليد الأفكار وكتابة منشورات المدونة والإجابة على الأسئلة بالحقائق أو الآراء.