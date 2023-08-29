جوجل تخطط لترخيص مجموعات من بيانات الخرائط لشركات الطاقة الشمسية

كشف موقع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن شركة جوجل تخطط لترخيص مجموعات جديدة من بيانات الخرائط لمجموعة من الشركات لاستخدامها في بناء منتجات حول الطاقة المتجددة، وتأمل في تحقيق ما يصل إلى 100 مليون دولار في عامها الأول.

وتخطط الشركة لبيع إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الجديدة (واجهات برمجة التطبيقات) مع معلومات الطاقة الشمسية والطاقة وجودة الهواء.

وأضح التقرير أن من بين العروض الجديدة ستكون واجهة برمجة تطبيقات الطاقة الشمسية، والتي يمكن أن يستخدمها القائمون على تركيب الطاقة الشمسية وشركات تصميم الطاقة الشمسية.

وترى جوجل أيضًا فرصًا للعملاء مع الشركات العقارية وشركات الضيافة والمرافق.

يتيح البرنامج للمستخدمين إدخال عناوينهم والحصول على تكاليف الطاقة الشمسية المقدرة مثل توفير فاتورة الكهرباء و حجم تركيب الطاقة الشمسية الذي سيحتاجون إليه، كما يقدم أيضًا نماذج ثلاثية الأبعاد لأسطح المباني والأشجار القريبة بناءً على بيانات خرائط جوجل.

كما تخطط جوجل لبيع إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لبيانات المباني الفردية، بالإضافة إلى البيانات المجمعة لجميع المباني في مدينة أو مقاطعة معينة، حسبما تنص إحدى الوثائق.

وتقول الشركة إن لديها بيانات لأكثر من 350 مليون مبنى، بزيادة كبيرة عن 60 مليون مبنى استشهدت بها في مشروع "فتحة سقف" في عام 2017.

وتشير إحدى الوثائق الداخلية إلى أن واجهات برمجة التطبيقات الشمسية الخاصة بالشركة ستدر إيرادات تتراوح بين 90 و100 مليون دولار في السنة الأولى بعد الإطلاق.

وكجزء من الإطلاق المخطط له، تخطط الشركة أيضًا للإعلان عن واجهة برمجة تطبيقات جودة الهواء والتي التي ستتيح للعملاء طلب بيانات جودة الهواء، مثل الملوثات والتوصيات المستندة إلى الصحة لمواقع محددة

وسيتضمن أيضًا خرائط حرارية رقمية للبيانات ومعلومات عن جودة الهواء كل ساعة، بالإضافة إلى سجل جودة الهواء لمدة تصل إلى 30 يومًا.