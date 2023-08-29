الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوجل تخطط لترخيص مجموعات من بيانات الخرائط لشركات الطاقة الشمسية

جوجل
جوجل

كشف موقع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن شركة جوجل تخطط لترخيص مجموعات جديدة من بيانات الخرائط لمجموعة من الشركات لاستخدامها في بناء منتجات حول الطاقة المتجددة، وتأمل في تحقيق ما يصل إلى 100 مليون دولار في عامها الأول.

وتخطط الشركة لبيع إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الجديدة (واجهات برمجة التطبيقات) مع معلومات الطاقة الشمسية والطاقة وجودة الهواء.

وأضح التقرير أن من بين العروض الجديدة ستكون واجهة برمجة تطبيقات الطاقة الشمسية، والتي يمكن أن يستخدمها القائمون على تركيب الطاقة الشمسية وشركات تصميم الطاقة الشمسية.

 وترى جوجل أيضًا فرصًا للعملاء مع الشركات العقارية وشركات الضيافة والمرافق.

يتيح البرنامج للمستخدمين إدخال عناوينهم والحصول على تكاليف الطاقة الشمسية المقدرة مثل توفير فاتورة الكهرباء و حجم تركيب الطاقة الشمسية الذي سيحتاجون إليه، كما يقدم أيضًا نماذج ثلاثية الأبعاد لأسطح المباني والأشجار القريبة بناءً على بيانات خرائط جوجل.

كما تخطط جوجل لبيع إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لبيانات المباني الفردية، بالإضافة إلى البيانات المجمعة لجميع المباني في مدينة أو مقاطعة معينة، حسبما تنص إحدى الوثائق.

وتقول الشركة إن لديها بيانات لأكثر من 350 مليون مبنى، بزيادة كبيرة عن 60 مليون مبنى استشهدت بها في مشروع "فتحة سقف" في عام 2017.

وتشير إحدى الوثائق الداخلية إلى أن واجهات برمجة التطبيقات الشمسية الخاصة بالشركة ستدر إيرادات تتراوح بين 90 و100 مليون دولار في السنة الأولى بعد الإطلاق.

وكجزء من الإطلاق المخطط له، تخطط الشركة أيضًا للإعلان عن واجهة برمجة تطبيقات جودة الهواء والتي  التي ستتيح للعملاء طلب بيانات جودة الهواء، مثل الملوثات والتوصيات المستندة إلى الصحة لمواقع محددة

وسيتضمن أيضًا خرائط حرارية رقمية للبيانات ومعلومات عن جودة الهواء كل ساعة، بالإضافة إلى سجل جودة الهواء لمدة تصل إلى 30 يومًا.

سي إن بي سي جوجل شركة جوجل الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

خالد عكاشة لـ"الشاهد": كان يتم نقل الإرهابيين لسيناء من خلال نقل محمى من الإخوان

موسكو تقصف مواقع قيادة جبهة "النصرة" ومعاقلها فى سوريا

تقرير: سياحة التزلج الأوروبية مهددة بالزوال مع تغير المناخ

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

خالد عكاشة لـ"الشاهد": عام 2012 شهد استقدام جميع العناصر الإرهابية من مختلف دول العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب