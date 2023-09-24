"جوجل" يسعى للتفوق على chat gpt وbing بإتاحة مميزات الذكاء الاصطناعي للمتصفح

يستخدم العديد من الأشخاص أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Chatbot Generator AI من OpenAI وBing، الذي يقوم أيضًا باتاحة مصادر المعلومات الحالية على الإنترنت في نتائجه، للمساعدة في المهام المختلفة، مثل كتابة المقالات وإنشاء الصور والمزيد.

جوجل ليست متأخرة كثيرًا في هذا المجال، وقد أعلنت مؤخرًا عن تجارب ذكاء اصطناعي جديدة في Google Workspace والتي ستتيح لك إنشاء محتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. وكشف تقرير لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية عن أهم مزايا هذه الأدوات.

Google Duet AI

هي ميزة جديدة للمساعدة في الرد على رسائل البريد الإلكتروني في Gmail، وإنشاء صور من النصوص، ومراجعة المستندات في محرر مستندات Google، على سبيل المثال لا الحصر. الهدف هو اللحاق بأدوات مثل منافسي Microsoft في إنشاء أدوات تستفيد من الذكاء الاصطناعي حتى يصبح الأشخاص منتجين.

Google Workspace

عبارة عن مجموعة من أدوات التعاون حيث يعمل Google Cloud وDuet AI معًا. يهدف Google Workspace إلى مساعدة الأشخاص على إنجاز أفضل أعمالهم، بدءًا من الكتابة وحتى إنشاء الصور وتسريع سير العمل.

كيف يمكنك استخدام Google Workspace؟ بعض الميزات الجديدة التي تقدمها Google Workspace مع Duet AI هي:

الكتابة الذكية والرد الذكي في Gmail، والتي يمكن أن تساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

Smart Canvas في Docs ، والذي يمكن أن يساعدك في تبادل الأفكار وتدقيق التجارب اللغوية وكتابة وإعادة كتابة المستندات باستخدام الاقتراحات والتعليقات من الذكاء الاصطناعي.

الصور والصوت والفيديو التي يتم إنشاؤها تلقائيًا في العروض التقديمية، والتي يمكن أن تساعدك على إضفاء الحيوية على رؤيتك الإبداعية بأقل جهد.

تعمل Google أيضًا على إضافة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية في جداول البيانات وMeet والدردشة.

كيفية استخدام ميزات Google Workspace الجديدة هذه؟

يمكن لأي شخص لديه حساب Google ويستخدم متصفح Chrome استخدام ميزات Google Workspace الجديدة هذه. لا يلزمك أن تكون أحد مستخدمي Google Workspace للوصول إليها.

ومع ذلك، يتعين عليك التسجيل كمختبر موثوق به والموافقة على إشعار الخصوصية وشروط الخدمة في Google Workspace Labs.

يمكنك التسجيل عن طريق ملء نموذج وانتظار رسالة دعوة عبر البريد الإلكتروني من Google. بمجرد تلقي البريد الإلكتروني، يمكنك تمكين ميزات Workspace Labs في إعدادات متصفح Chrome.

إجابات Chatbot للبحث في Google

أطلقت Google أيضًا مؤخرًا توسعًا كبيرًا لبرنامج الدردشة الآلي Bard AI. ويمكنه الآن الاتصال بتطبيقات وخدمات Google المختلفة لتقديم استجابات أكثر فائدة وتخصيصًا.

يمكنك الوصول إلى Bard من الصفحة الرئيسية لبحث Google أو من موقع Bard على الويب واطلب منه أي شيء تريده، يستخدم Bard نموذج اللغة الكبير الخاص به لإنشاء إجابات طبيعية ومحادثة ويعرض لك المعلومات ذات الصلة.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى دقة النتائج عند البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج.