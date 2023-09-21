عاجل.. "جوجل" تطور مجهرًا لمساعدة الأطباء فى تشخيص الأورام السرطانية

يعتمد "ميكروسكوب" تعمل "جوجل" على تطويره على تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة الأطباء المتخصصين في تشخيص الأورام السرطانية وغيرها من الأمراض.

ويمكن للمجهر تحليل المؤشرات المرئية، مثل الخرائط الحرارية وحدود الكائنات، في الوقت الفعلي، من أجل تحديد وجود خلايا سرطانية أو أي من الأمراض الأخرى في العينات المأخوذة من الأنسجة البشرية.

وبحسب "جوجل" يهدف المجهر إلى إنشاء نظام يمكن إدماجه في المجاهر الضوئية الموجودة في المستشفيات والعيادات، حيث توفر المجاهر المجهزة بهذا النظام، الذي يعرف باسم (Augmented Reality Microscope)، ويشار إليه اختصارًا بـ (ARM)، مجموعة متنوعة من التعليقات المرئية، مثل النصوص والأسهم والخطوط والخرائط الحرارية والرسوم المتحركة، وقد صمم كل منها لأهداف تقييم مميزة.