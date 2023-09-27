الجيش الرواندى يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز فى دورى الأبطال

وصل فريق نادي الجيش الرواندي إلى القاهرة استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الجيش الرواندي ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري الأبطال، بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار القاهرة شريف جمال، مدير العلاقات العامة بالنادي، لتسهيل إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق الإقامة.

ويجري الفريق الرواندي تدريبه الأخير في السادسة مساء الخميس بملعب الدفاع الجوي، ويسبقه في الثالثة عصرًا الاجتماع الفني لمناقشة ترتيبات اللقاء.

أكد محمد ناجي جدو، مدرب فريق نادي بيراميدز، أن فريقه جاهز بقوة للقاء الجيش الرواندي وهناك تعهد من جانب لاعبى بيراميدز لتقديم عرض طيب وتحقيق الفوز خلال اللقاء المحدد موعده مساء الجمعة المقبل.

وأعرب ناجي جدو عن سعادته بفوز فريقه وحصد الثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري على حساب البنك الأهلي، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين أمس الاول.

وأضاف محمد ناجي جدو أنه كان من الضروري تحقيق الفوز خاصة بعد التعادل في المباراة الأولى أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن اللعب عصرًا أثر كثيرًا على أداء لاعبي الفريقين، ولكن مع مرور الوقت أصبح الأداء أفضل واستغل الفريق فرصة من الفرص التي أتيحت له ونجح في حصد الثلاث نقاط والفوز.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الوحيد في المباراة من خلفية مزدوجة سكنت شباك البنك الأهلي ليمنح بيراميدز ٣ نقاط غالية.

وشدد على أن بيراميدز كان يستحق الفوز على الزمالك بعدما أضاع العديد من الفرص، والجهاز الفني يعالج مشكلة إضاعة الفرص في التدريبات الأخيرة، والمرحلة المقبلة ومع توالي اللقاءات سيظهر الفريق بشكل أفضل والمستوى في تطور مستمر.