الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

احتساب هدف مباراة البنك الأهلي وبيراميدز لإبراهيم عادل

بيراميدز
بيراميدز

احتسب الهدف الوحيد الذي سجله نادي بيراميدز في مباراته أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري على استاد السلام لصالح مهاجم نادي بيراميدز الشباب وقائد المنتخب الوطني الأول إبراهيم عادل.

وطبقا لتقرير حكم المباراة الكابتن أحمد الغندور فإنه تم احتساب الهدف لصالح إبراهيم عادل وليس هدفا عكسيا.

وأضاف بيراميدز ٣ نقاط مهمة لرصيده في الدوري بالفوز بهدف نظيف على حساب البنك الأهلي سجله إبراهيم عادل.

وعبر إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بهدف دون مقابل على حساب البنك الأهلي في الدوري الممتاز، وتسجيله الهدف الوحيد، مشيرا إلى أن الفوز هو نتاج المجهود الكبير الذي بذله الفريق طوال الفترة الماضية وفترة الإعداد القوية التي خاضها اللاعبون طوال الفترة الماضية.
وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الوحيد في المباراة من خلفية مزدوجة سكنت شباك البنك الأهلي ليمنح بيراميدز ٣ نقاط غالية.

وشدد إبراهيم عادل على أن الفريق استحق الفوز واللاعبون اجتهدوا بشدة مؤخرا وكان لابد من حصد الثلاث نقاط أمام البنك الأهلي، والفريق يصل للمرمى كثيرا ولكنه في النهاية ومع توالي المباريات سيتم معالجة أزمة إنهاء الفرص والفريق هذا الموسم هدفه المنافسة على كل البطولات والمرحلة المقبلة ستكون أفضل بكل تأكيد.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وعبر محمد ناجي جدو مدرب فريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز وحصد الثلاث نقاط المهمة في مشوار الدوري على حساب البنك الأهلي، مشيرا إلى أنه كان من الضروري تحقيق الفوز خاصة بعد التعادل في المباراة الأولى أمام الزمالك، مشيرا إلى أن اللعب عصرا أثر كثيرا على أداء لاعبي الفريقين، ولكن مع مرور الوقت أصبح الأداء أفضل واستغل الفريق فرصة من الفرص التي أتيحت له ونجح في حصد الثلاث نقاط والفوز.

 

حكم المباراة البنك الأهلي الاهلى وبيراميدز لإبراهيم عادل

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