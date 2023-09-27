الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الممر" يتصدر قائمة أكثر 10 أفلام مُشاهدًة عبر "واتش ات"

فيلم الممر
فيلم "الممر

تصدر فيلم "الممر" المركز الثاني، وذلك ضمن قائمة الـ 10 أفلام الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة واتش ات الرقمية.

ومن المقرر عرض الفيلم عبر القنوات المصرية والقنوات العربية يوم الخميس الموافق يوم 6- 10- 2022 مختلف المواد الإعلامية، احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويعرض فيلم “الممر” عبر المنصة الرقمية بشكل حصري.

حقق الفيلم ملايين المشاهدات بعد عرضه لأول مرة عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن يُعاد طرحه مرة أخرى في هذه الفترة احتفالًا بحرب أكتوبر.

فيلم الممر بطولة كل من الفنان أحمد عز، والفنان محمد فراج، والفنان أحمد رزق، وعدد كبير من النجوم.

“الممر” يوثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر، وتبدأ من أعقاب نكسة عام 1967، حيث يؤرخ لاستعادة القوات المسلحة المصرية ثقة المواطنين في رجالها، والبدء بتنفيذ عمليات موجهة ضد الإسرائيليين بسيناء، والتي عرفت بـ"حرب الاستنزاف" التي سعت لاستنزاف أي عدو إسرائيلي وذلك قبل توجيه ضربة قاضية له بحرب أكتوبر 1973.

وتم تصوير الفيلم بالعديد من المحافظات المصرية منها ( محافظة جنوب سيناء، محافظة الإسماعيلية، محافظة السويس، محافظة أسوان، محافظة القاهرة )، وتم صناعة الفيلم من أجل تخليد بطولة الجيش المصري في حرب أكتوبر، ويحاول الآن بذكرى حرب أكتوبر عدد من المصريين والعرب مشاهدة “فيلم الممر” كامل بجودة عالية.

أبطال فيلم "الممر"

أحمد عز

إياد نصار

أحمد فلوكس

أحمد رزق

محمد فراج

أحمد صلاح حسن

محمود حافظ العريف

محمد الشرنوبي

محمد جمعة

أمير صلاح الدين

محمد رجائي سليم

ألحان المهدي أمين

عمر زهران

إنعام سالوسة

نديم هشام

هند صبري

شريف منير

حجاج عبدالعظيم

سليمان عيد

محمد البياع.

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منصة واتش ات الرقمية واتش أت فيلم الممر الممر حرب اكتوبر احتفالات حرب أكتوبر

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