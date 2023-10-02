مظاهرات حاشدة لدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة بالكوربة

نظم المواطنين مظاهرات حاشدة في ميدان الكوربة في مصر الجديدة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، بمشاركة العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبارالسن، وحمل الجميع لافتات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر، مرددين هتافات تأييديه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 / 2024.





مظاهرات حاشدة في مصر الجديدة



الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ينظم مسيرة حاشدة لتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة ينظم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، مسيرة حاشدة لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في عام ٢٠١٤ يؤكد أنه الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة. وأوضح "علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأشار إلى أن مسيرة الغد هدفها إعلان الدعم والتأييد والتأكيد على ضرورة استكمال مسيرة البناء، واستكمال النجاحات التي حققتها الدولة في المشروعات القومية التي انطلقت منذ عام 2014، ودعما للاستقرار والأمن الذي تحقق على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد. وتنطلق مسيرة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في الثالثة عصر الغد، من ميدان الكوربة حتى قصر الاتحادية لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

مظاهرات حاشدة في الدقي

مظاهرات حاشدة في الدقي لدعم الرئيس خرج المئات من المواطنين في مظاهرات حاشدة في شارع التحرير في ميدان الدقي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 / 2024، رافعين لافتات وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين العديد من الهتافات أبرزها:" أحنا معاك يا سيسي".

ومن المقرر أن ينضموا على مظاهرة أعضاء حزب مستقبل وطن، وعدد من الأهالي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وطالبوه بالترشح، الأمر الذي دفع عدد من المواطنين للاحتشاد معهم وإطلاق الهتافات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي. بالإضافة إلى المسيرة الحاشدة التي نظمها التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعددًا ضخمًا من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص؛ لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، والتي سارت منذ قليل في طريقها لميدان الدقي.

مسيرة دعم الرئيس

مسيرة دعم الرئيس

مسيرة دعم الرئيس

مسيرة دعم الرئيس