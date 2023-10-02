الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بمساعدة الثانية.. النيابة تأمر بضبط وإحضار عامل قتل زوجته في الدويقة

حبس
حبس

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم، ضبط وإحضار عامل وزوجته الثانية لتعديهما بالضرب على الزوجة الأولى مما أسفر عن وفاتها في منشأة ناصر.

وقررت النيابة تشريح جثة المتوفية، وإعداد تقرير حول الحادث، وطلب تحريات المباحث والتصريح بالدفن، واستدعاء شهود العيان.

وتلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من المستشفى، يفيد وصول ربة منزل تدعى «رضا. ع» مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي.

 تبين أن المجني عليها فاقدة للوعي، وبسؤال المرافق الذي جاءت معه للمستشفى، أكد أنها كانت تهرول من زوجها وزوجته الثانية، فاستوقفته في الطريق العام وأخبرته أن زوجها وزوجته الثانية تشاجرا معها، وبعدها غابت عن الوعي، ما دفعه لتوصيلها بسيارته للمستشفى.

بإجراء التحريات اللازمة، تبين أن زوجها وزوجته الثانية وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية عامل ضبط وإحضار قسم شرطة منشأة ناصر القاهرة

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