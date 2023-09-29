لا يفوتك هذا المساء|سعد الصغير يستغيث بالشرطة.. وطوابير لدعم الرئيس السيسي

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

وزارة العمل ترصد نتائج أعمال تطوير "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" (صور)

تقرير مصور نشرته وزارة العمل اليوم الجمعة، رصدت فيه نتائج أعمال التطوير بـ"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة، قارنت فيه بين حالة الوحدة قبل وبعد التطوير.

ورصد التقرير، معاناة المواطنين من الزحام الشديد، والوقوف خارج الوحدة في حرارة الشمس، أو تحت الأمطار، وسرعة تطوير الوحدة، ليتماشى مع استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة. لقراءة الموضوع كامل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4512257

الرقيب عزالدين أبوطالب: منعنا شارون من دخول الإسماعيلية لدرجة أنه صرخ قائلًا: “أغيثوني من شياطين المظلات”

وثّق الرقيب أول عزالدين أبوطالب على عاشور، أحد أبطال سلاح المظلات في حرب أكتوبر 1973، شهادة على أيام النصر، وبطولاته مع زملائه طيلة أيام حرب أكتوبر المجيدة، ومن أبرزها تصديه مع رجال القوات المسلحة لمحاولات العدو الإسرائيلى المستميتة، بقيادة أرئيل شارون، لاقتحام مدينة الإسماعيلية، أثناء معركة الثغرة وبعدها. لقراءة الموضوع كامل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4512348

أعاد لمصر هيبتها.. طوابير أمام الشهر العقاري ببولاق لدعم الرئيس السيسي

شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة توافد مكثف للمواطنين لليوم الخامس على التوالي عقب أداء صلاة الجمعة، وذلك لعمل توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة. لقراءة الموضوع كامل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4512219

ضربته بالشيشة.. سعد الصغير يستغيث بالشرطة لإنقاذه من زوجته برلنتي عامر

شهد ملهى ليلي بمنطقة الهرم، فضيحة جديدة للمطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته عرفيًا برلنتي عامر، حيث اتهمها بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بجرح قطعي في الرأس قائلًا: "ضربتني بالشيشة في دماغي".

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم بحضور المطرب الشعبي سعد الصغير إلى ديوان القسم، مستغيثا من زوجته عرفيًا برلنتي عامر لتعديها عليه بالضرب، وأفادت التحريات بـ. لقراءة الموضوع كامل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4512255

الداخلية العراقية: الحدود مع إيران فى إقليم كردستان تحت سيطرة قواتنا

ذكرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن الحدود مع إيران في إقليم كردستان تحت سيطرة قواتنا، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي شمال البلاد. لقراءة الموضوع كامل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4512291

دوري أبطال إفريقيا.. كهربا يسجل رابع أهداف الأهلي في شباك سان جورج

سجل محمود عبدالمنعم كهربا، الهدف الثاني له والرابع لصالح الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف الرابع في الدقيقة 63 بعد انطلاقة من محمد هاني وعرضية رائعة من الجهة اليمنى قبل أن يتابعها كهربا برأسه في المرمى. لقراءة الموضوع كامل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4512349

ارتفاع أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع وتوقعات بمزيد من الصعود

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال نهاية تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة، مقارنة بتداولات أمس الخميس، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام خلال تداولات بداية الأسبوع. لقراءة الموضوع كامل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4512298

بعد تعفّن الجثث مياه درنة الليبية تصاب بتلوث جرثومي.. ما القصة؟

محنة جديدة تضاف إلى المأساة التي ضربت أهالي مدينة درنة الليبية المنكوبة، جثث الليبيين التي لا يزال بعضها متناثرًا عقب السيول المدمّرة، اختلطت بمياه الصرف الصحيّ، ما أدى إلى تلوّث جرثوميّ ضرب جميع مصادر المياه الجوفية ومياه البحر.

مأساة تكشّفت ملامحها بعد إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه، بما في ذلك فحوصات بالأنبوب الخاص بسحب مياه البحر لمحطة. لقراءة الموضوع كامل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4512138