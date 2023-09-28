لا يفوتك هذا المساء|مساعدات طارئة للعراق.. وقائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مواطنون يشيدون بإنجازات قطاع التعليم في عهد السيسي: “محدش ينكرها”

أشاد العديد من المواطنين بالإنجازات والتطوير الذي شهده قطاع التعليم في عهد الرئيس السيسي، حسبما عرضت قناة "إكسترا نيوز".

وقال أحد المواطنين:"في تطوير في التعليم وفي جامعات على مستوى عالٍ زي جامعة قناة السويس، واللي اتفتحت من 4 سنوات".لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4511749

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق بمخزن علف

أمرت جهات التحقيق بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع نشوب حريق بكمية علف مواشي بقطعة أرض فضاء مركز أبو النمرس جنوب الجيزة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واندلع حريق في كمية علف مواشي على قطعة أرض فضاء مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الخميس. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4511686

بالاسماء.. تفاصيل التشكيل الجديد للدوائر الجنائية بمحكمة القاهرة الجديدة

وحصلت "الدستور" على توزيع الدوائر الجنائية بمحكمة القاهرة الجديدة للعام القضائي “2023-2024”، بعد اعتماد محكمة استئناف القاهرة للحركة التي تضم 27 دائرة.

شملت الدوائر الجنائية قضاة محكمة الاستئناف التي تم توزيعها كالتالي: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4511713

هكذا هبط الدولار من أعلى مستوى فى 10 أشهر

هبط مؤشر الدولار من أعلى مستوى في عشرة أشهر، الخميس، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، فيما يترقب المستثمرون احتمال تدخل السلطات اليابانية في سعر صرف الين مع بقائه بالقرب من أدنى مستوى في 11 شهرًا أمام الدولار.

وقفز الدولار بفضل توقعات بقاء الاقتصاد الأمريكي أكثر متانة من الاقتصادات الأخرى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك بعد تحذير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي من أنه قد يرفع أسعار الفائدة مجددا وأن يبقيها مرتفعة لفترة أطول. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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العراق: مساعدات طبية طارئة لعلاج مصابي حريق الحمدانية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تقديم مساعدات طبية طارئة للعراق لعلاج المصابين في الحريق الذي شهدته بلدة الحمدانية في محافظة نينوى وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبيرة.

وذكر بيان للمنظمة أنها اتخذت إجراءات فورية لدعم جهود وزارة الصحة العراقية في تقديم المساعدة الطبية الحرجة للجرحى، استجابة لهذه الأزمة المأساوية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمباراة الجيش الرواندي، في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في تمام السادسة مساء غدًا الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 بدوري الأبطال. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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التفاصيل الكاملة لاستثمارات وزارة البترول في البحر الأحمر

وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، خططًا كبرى للاستثمار في البحر الأحمر من خلال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، في ظل معالجة البيانات الناتجة عن المرحلة الثانية من مشروع تجميع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بعدد من المناطق لبدء الحفر بها. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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آخرهم أحمد فولة.. قصة 6 حالات إنسانية أنقذها التدخل الرئاسي

وجَّه الرئيس السيسي بعلاج المواطن أشرف أحمد ذكي، الشهير بـ"أشرف فولة"، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، حيث يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى تدخل طبي سريع، حيث تمت إزالة الكليتين؛ نظرًا لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

يأتي ذلك في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس السيسي لحالة البطل المصري أشرف فولة، في إطار دعمه توفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصري وتوفير الدعم الكامل لهم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4511636