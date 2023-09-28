الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواطنون يشيدون بالإنجازات فى قطاع التعليم بعهد الرئيس السيسى: محدش يقدر ينكرها

مواطنون يشيدون بالإنجازات
مواطنون يشيدون بالإنجازات

أشاد العديد من المواطنين، بالإنجازات والتطوير الذي شهده قطاع التعليم في عهد الرئيس السيسي، حسبما عرضت قناة "إكسترا نيوز".

وقال أحد المواطنين: "في تطوير في التعليم وفي جامعات على مستوى عالٍ زي جامعة قناة السويس، واللي اتفتحت من 4 سنوات".

وأضاف أحد الشباب بمحافظة السويس: "الدولة بتهتم جدا في تطوير التعليم سواء الجامعي أو مرحلة ما قبل الجامعي".

وتابع أحد الشباب: "التطور في قطاع التعليم واضح في كل حاجة تخص المنظومة التعليمية خلال آخر 10 سنين، وده ملاحظينه في المدارس وأنظمة التعليم الحديثة".

التابلت عزز استفادتي في التعليم 

وأشادت إحدى طالبات الثانوية العامة بفكرة "التابلت"، مرددة: "التابلت عزز استفادتي من المواد الدراسية، وبقى عندنا أكتر من نظام نتعلم منه".

وتابعت إحدى المعلمات بمحافظة بني سويف: "التجديد بقى سمة أساسية وواقعية في المنظومة التعليمية، ومينفعش حد ينكر المجهود المبذول".

وأشاد أحد شباب محافظة بني سويف بإنشاء العديد من الجامعات داخل محافظته، قائلًا: "بدل ما كنا بنبعد عن بلدنا عشان نروح جامعة تانية، لا فتحت عندنا جامعات كتير والجامعة الأهلية جات لغاية عندنا".

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