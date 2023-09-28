الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هكذا هبط الدولار من أعلى مستوى فى 10 أشهر

الدولار
الدولار

هبط مؤشر الدولار من أعلى مستوى في عشرة أشهر، الخميس، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، فيما يترقب المستثمرون احتمال تدخل السلطات اليابانية في سعر صرف الين مع بقائه بالقرب من أدنى مستوى في 11 شهرًا أمام الدولار.

وقفز الدولار بفضل توقعات بقاء الاقتصاد الأمريكي أكثر متانة من الاقتصادات الأخرى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك بعد تحذير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي من أنه قد يرفع أسعار الفائدة مجددا وأن يبقيها مرتفعة لفترة أطول.

ووصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.688 بالمئة اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ 2007.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.41 بالمئة إلى 106.21، لكنه ماض على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الحادي عشر ويقترب من أعلى مستوياته في عشرة أشهر عند 106.84 والذي سجله أمس الأربعاء.

وتعافى اليورو 0.51 بالمئة ليسجل 1.0554 دولار، الخميس، لكنه ما يزال غير بعيد من أدنى مستوياته المسجل في يناير عند 1.0482 دولار، والذي إن نزل دونه سيكون أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

وأظهرت بيانات صادرة، الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي احتفظ بوتيرة نمو قوية في الربع الثاني بمعدل سنوي غير معدل 2.1 بالمئة.

ومن المقرر أن يتحدث جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق، الخميس.

ويظل الين موضع تركيز في ظل تداوله بالقرب من مستوى 150 أمام الدولار، وتنظر الأسواق إلى سعر صرف 150 على أنه بمثابة خط فاصل للسلطات اليابانية قد تتدخل بعده كما حدث العام الماضي.

وتراجع الدولار أمام الين 0.23 بالمئة ليسجل الدولار 149.28 ين، منخفضًا من أعلى مستوى في 11 شهرا عند 149.71 ين المسجل أمس الأربعاء.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2196 دولار مرتفعًا 0.49 بالمئة.

وبلغ الدولار الأسترالي 0.6412 دولار صاعدًا 0.97 بالمئة. ووصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.5959 دولار ليزيد 0.62 بالمئة.

جيروم باول الدولار مؤشر الدولار الين الاقتصاد الأمريكي

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